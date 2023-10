NASA li Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî Xwepêşandana Lazerê ya Fezayê li dar dixe

NASA biryar e ku li Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) xwenîşandanek teknolojiyê ya berbiçav a lazerên fezayê pêk bîne. Xwenîşandan armanc dike ku îmkana karanîna teknolojiya lazerê biceribîne da ku terabytes daneyên ji zanistiya fezayê û mîsyonên keşfê vegerîne Cîhanê. Ev ê bibe yekem relaya pêwendiya lazerê ya du-alî ya NASA-yê, dawiya-bi-dawî, ku destûrê dide ajansa fezayê ku pêwendiya lazerê di torên xwe yên ragihandinê yên fezayê yên heyî de yek bike.

Xwepêşandana teknolojiyê bi modulek bi navê ILLUMA-T ve girêdayî ye (Modema Bikarhêner a Orbita Erdê ya Kêm û Termînala Amplifier) ​​ILLUMA-T. Modula ILLUMA-T teleskopek û gimbalek du-texsî vedihewîne, ku jê re dihêle ku satelayta Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) li orbita geosynchronous bişopîne. Modula optîkî, bi qasî mezinahiya mîkropêlekê, parçeyek yekîneyek e ku bi sarincokek standard re tê berhev kirin.

Xwepêşandan dê bi rêjeya 1.2 Gbps daneyên ji ISS-ê ji peyka LCRD re bişîne. Dûv re peyka LCRD dê daneyan bigihîne stasyonên erdê yên optîkî yên li California an Hawaii. Ji wir, dê dane ji Navenda Operasyonên Mîsyona LCRD li New Mexico re were şandin, û di dawiyê de ji tîmê operasyonên bejayî yên ILLUMA-T re li Navenda Flight Space Goddard a NASA li Maryland were şandin.

Endezyarên li Goddard dê rastbûn û qalîteya daneya ku di nav vê pêvajoya relay-a-dawî de hatî veguheztin binirxînin. Serkeftina xwenîşandanê dikare bibe sedema entegrasyona ILLUMA-T di nav ISS de, ku bi girîngî kapasîteya veguheztina daneyê ya laboratûara gerokê zêde bike.

Têkiliyên heyî yên bi ISS re xwe dispêre tora Satellite Tracking and Data Relay (TDRS), ku ji bo veguheztina daneyê îşaretên radyoyê bikar tîne. Lêbelê, karanîna lazerên fezayê dikare ji bo mîsyonên fezayê yên pêşerojê rêjeyên veguheztina daneyê bilindtir û pêwendiyên çêtir peyda bike.

Pirs û Bersîv

1. Armanca xwenîşandana lazer a fezayê ya NASA li Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî çi ye?

NASA armanc dike ku karanîna teknolojiya lazerê ji bo veguheztina jimarên mezin ên daneyên ji zanistiya fezayê û mîsyonên keşfê ber bi Cîhanê ve biceribîne.

2. ILLUMA-T çi ye?

ILLUMA-T tê wateya Modema Bikarhêner a Orbita Erdê ya Kêm û Termînala Amplifikatorê. Ew modulek e ku li Stasyona Fezayê ya Navneteweyî ji bo xwenîşandana lazerê ya fezayê hatî bicîh kirin.

3. Pêvajoya danûstendinê dê çawa bixebite?

Modula ILLUMA-T ya li ser ISS-ê dê daneyan bigihîne peyka Ragihandina Ragihandina Ragihandinê ya Laser (LCRD). Dûv re peyka LCRD dê daneyan bişîne stasyonên erdê yên optîkî, ku dê wê ji Navenda Operasyonên Mîsyona LCRD û di dawiyê de ji tîmê operasyonên bejayî ILLUMA-T re bişîne.

4. Girîngiya vê xwepêşandanê çi ye?

Ger serketî be, întegrasyona ILLUMA-T di nav ISS de dikare qebareya daneya ku dikare ji qereqola fezayê û jê were veguheztin bi girîngî zêde bike, û kapasîteyên ragihandinê ji bo mîsyonên fezayê yên pêşerojê baştir bike.

5. Ragihandina lazer bi pergalên ragihandinê yên radyo-bingeha heyî re çawa tê berhev kirin?

Ragihandina lazerê li gorî pergalên bingeha radyoyê xwedî potansiyel e ku rêjeyên veguheztina daneyê bilindtir û danûstendinên çêtir peyda bike. Ew dikare ragihandina fezayê şoreş bike û veguheztina daneya bilez û bikêrtir ji mîsyonên fezayê bike.

(Çavkanî: NASA, Space.com)