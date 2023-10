Mîsyona Dragonfly ya NASA: Veşartiyên Heyva Tîtan a Saturn eşkere dike

By

NASA dest bi mîsyoneke neasayî dike ji bo Heyva Saturn Tîtan, lê ew ê wekî pêşiyên xwe li ser rûyê heyvê negere. Di şûna wê de, mîsyona Dragonfly tê destnîşan kirin ku bi dronek bi hêza nukleerî ku ji hewaya stûr a Tîtanê ve hatî çêkirin, vegere ser keşfê, ku rêjeyek mezin a erdê ku rowerên kevneşopî çu carî nedikarîn xeyal bikin vedihewîne. Dorpêçek vê dawiyê ya ceribandina tunela bayê li Navenda Lêkolînê ya Langley li Virginia, me gavek nêziktir kir ku em bibin şahidê ezmanên Tîtan.

Di vê hewildana serpêhatî de, NASA hewcedariya pejirandina kapasîteya Dragonfly ji bo rêveçûna hawîrdora bêhempa ya Titan nas kir. Tîmek pispor ceribandinên tûnelên bayê yên berbiçav pêk anîn, ku sînorên sêwiran û performansa drone derbas kirin. Bi simulkirina şert û mercên firînê yên cihêreng û danîna dronê li ber zextên atmosferê yên mîna Tîtan û dendika hewayê, NASA bi serfirazî aramiya aerodînamîka û performansa rotorê ku ji bo serkeftina Dragonfly krîtîk e nirxand.

Ev drona nifşê din ecêbek endezyariyê ye. Guhertoya paşîn, ku tê pêşbînîkirin ku di sala 2027-an de were destpêkirin, dê bi mezinahiyê bi otomobîlek piçûk ve were berhev kirin, ku dihêle ew komek amûrên nûjen hilgire da ku taybetmendiyên balkêş ên Titan lêkolîn bike. Dragonfly sêwirana xwe ji "Earth Demonstrator Drone" mîras digire, ku her çend nîvê mezinahiyê ye jî, pesnê xwe dide heman veavakirina rotora dualî ya lihevkirî ku di atmosfera qelş a Titan de manevrabûn û îstîqrara zêde pêşkêşî dike.

Yek ji hêmanên herî balkêş ên Tîtan rezervên wê yên şilavî yên berfireh e, ku ew yekane laşê ezmanî yê naskirî ye ji bilî Dinyayê ku xwedan taybetmendiyên weha diyar e. Lêbelê, ev rezerve ji hîdrokarbonên şil pêk tên ji ber germahiya sar a heyvê. NASA armanc dike ku sirên van golên dewlemend ên kîmyayê yên prebiyotîk eşkere bike, û têgihîştinek kûr a potansiyela jiyanê li derveyî gerstêrka me veke. Kapasîteya Dragonfly ku li hawîrdora Tîtan keşf bike bi ketina ezmanan ve nêzîkatiyek bikêr û nedîtî ji keşfkirina gerstêrkan re pêşkêş dike.

Gava ku planên ji bo pêşkeftina Dragonfly, NASA ji bo vê mîsyona ambargoyê nirxandina wesayîtên destpêkirina potansiyel didomîne. Digel ku biryarek teqez nehatiye girtin, serkeftina roketa Starship ya SpaceX dikare bandorê li hilbijartina NASA bike. Ji bo ku bigihîje pergala Saturnian, Dragonfly dê wesayitek avêtinê ya pir hêzdar hewce bike. Bi texmîna ku her tişt li gorî planê diçe, Dragonfly dê di sala 2034-an de li ser rûyê Tîtan biçe, dest bi sefera xwe ya balkêş a ku tê payîn sê-çar sal bidome dest pê bike.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Dragonfly ji mîsyonên berê yên Titan çawa cûda dibe?

A: Dragonfly dronek bi hêza nukleerî ye ku dikare di nav atmosfera Tîtanê de bifire, li gorî roverên bi teker tevgerek mezintir peyda dike.

Pirs: Armanca ceribandina tunela bayê li Navenda Lêkolînê ya Langley çi bû?

A: Testkirina tunela bayê alîkariya NASA kir ku performansa aerodînamîkî ya Dragonfly di bin şert û mercên firînên cihêreng de binirxîne, atmosfera Tîtan simule bike.

Pirs: Çima Titan ji bo lêgerîna zanistî cîhek balkêş e?

A: Tîtan tenê laşê ezmanî yê naskirî ye, ji xeynî Erdê, ku li ser rûyê wê depoyên şilek heye, fersendek peyda dike ku kîmya prebiyotîk lêkolîn bike û bi potansiyel îşaretên li ser eslê jiyanê derxe holê.

Pirs: Tê payîn ku Dragonfly kengî bigihîje Titan?

A: Ger her tişt wekî ku hatî plansaz kirin biçe, Dragonfly dê di sala 2034-an de piştî destpêkirina wê di 2027-an de li ser Titan dakeve.

Pirs: Tê çaverêkirin ku Dragonfly çawa têgihîştina me ya hawîrdorên derveyî erdê zêde bike?

A: Hêza firînê ya Dragonfly dê bihêle ku ew taybetmendiyên bêhempa yên Tîtan bi berfirehî keşif bike, bi me re dihêle ku em li ser jîngeha heyvê, pêkhatin û potansiyela jîngehê bêtir fêr bibin.