Lêgerîna Elusive: Teleskopa IXPE ya NASA Veşartiyên Magnetîkî yên Bermahiyên Supernova SN 1006 vedike

Di destkeftiyek berbiçav de, teleskopa NASA ya Imaging Rady X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) taybetmendiyên magnetîkî yên veşartî yên bermayiya supernova ya navdar SN 1006 eşkere kir. Bi qasî 6,500 salên ronahiyê dûrî Dinyayê di komstêra Lupusê de ye, SN 1006 di komstêra Lupusê de ye. di dîroka mirovatiyê de bûyera stêrk a herî geş tomarkirî ye.

Bi karanîna teknîkên pêşkeftî yên wênekêşana tîrêjên X-ê, IXPE ji astrofizîknasan re derfetek nedîtî peyda kir ku di qada enigmatîk a zeviyên magnetîkî de bigerin. Dr. Ping Zhou, astrofizîknasek li zanîngeha Nanjing li Jiangsu, Chinaîn, û nivîskarê sereke yê gotarek ku vê dawiyê di The Astrophysical Journal de hatî weşandin, IXPE wekî amûrek hêzdar rave dike ku vekolîna zeviyên magnetîkî yên ku berê wekî nezelal dihatin dîtin hêsan dike. Bi riya lensên IXPE, lêkolîneran keşif kirin ku qadên magnetîkî yên SN 1006 di heman demê de ku avahiyek birêkûpêk diparêzin taybetmendiyên turbulant nîşan didin.

Xuyabûna yekta ya SN 1006 bêtir zanyaran dîl digire, ji ber ku ew ji şeklê dorhêla kevneşopî ku bi gelemperî di bermahiyên din ên supernova de tê dîtin vediqete. Avahiyek dualî ya balkêş û keviyên geş ên cihêreng di bandên tîrêjên X û gamma de diyar dibin. Lekolînwan bawer dikin ku ev taybetmendiyên cihêreng bi arasteya qada magnetîkî ya bermayiyê ve girêdayî ne. Hîpoteza serdest destnîşan dike ku pêlên teqînê yên ku di dema teqîna supernova de têne hilberandin bi qada magnetîkî re hevaheng in, ku wan dihêle ku bi bandorkerî keriyên bi enerjiya bilind bilezînin.

Dr. Yi-Jung Yang, astrofizîknasekî bi enerjiya bilind li Zanîngeha Hong Kongê û hev-nivîskarê kaxeza navborî, destnîşan dike ku taybetmendiyên polarîzasyonê yên ku ji analîza spêktral-polarimetrî ya IXPE hatine berhev kirin, bi daneyên ku ji metodolojiyên din û X- hatine wergirtin ve girêdayî ne. çavdêriyên tîrêjê. Vê domdariya berbiçav pêbaweriya bêdawî û kapasîteyên bihêz ên IXPE destnîşan dike.

Ji destpêka destpêkirina xwe ya girîng di Kanûna 2021-an vir ve, IXPE bi baldarî sê bermahiyên supernova dîtiye: Cassiopeia A, Tycho, û naha SN 1006. Her çavdêrî ji zanyaran re fersendek hêja pêşkêşî dike ku têgihîştina xwe ya eslê xwe û mekanîzmayên bingehîn ên zeviyên magnetîkî yên li dora van celalên herî mezin kûr bikin. diyardeyên.

Agahdariya ku SN 1006 ji her du bermahiyên supernova yên din asteke polarîzasyonek bilindtir nîşan dide lêkolîner matmayî dihêle. Digel vê yekê, xelekek hevpar her sê bermayiyan bi hev re girêdide: zeviyên wan ên magnetîkî ji navenda teqînê ber bi derve ve îşaret dikin. Ev taybetmendiya hevpar rê li ber vekolîna din a dînamîkên balkêş ên supernovayan vedike û têgihiştina me ya gerdûna mezin a ku em tê de dijîn zêde dike.

Pirs:

Pirs: SN 1006 çi ye?

A: SN 1006 bermahiyeke supernova ye ku bi qasî 6,500 salên ronahiyê dûrî komstêrka Lupusê ye. Ew ji hêla avahiya xwe ya bêhempa ve tête diyar kirin û wekî bûyera stêrk a herî geş a tomarkirî di dîrokê de tê nas kirin.

Pirs: Teleskopa IXPE çawa beşdarî têgihîştina me ya SN 1006 dike?

A: Teleskopa IXPE ji zanyaran re hişt ku wêneyên polarîzekirî yên tîrêjên X-ê yên SN 1006 bigirin, di derheqê zeviyên magnetîkî yên bermayiyê û taybetmendiyên wan ên tevlihev de nihêrînên hêja peyda dikin.

Pirs: SN 1006 ji bermahiyên din ên supernova çi cuda dike?

A: Struktura dualî ya atipîkî ya SN 1006 û keviyên ronî yên cihêreng wê ji şiklê girover ku bi gelemperî di bermahiyên din de têne dîtin veqetîne. Ev taybetmendî têne fikirîn ku bi rêgeziya qada wê ya magnetîkî ve girêdayî ne.

Pirs: Pêbaweriya IXPE çawa hate pejirandin?

A: Taybetmendiyên polarîzasyona IXPE, ku ji analîzên spektral-polarimetrîk têne peyda kirin, bi daneyên ku bi karanîna rêbazên din û çavdêriyên tîrêjê yên X-ê hatine wergirtin bi rengek berbiçav baş li hev dikin.

Pirs: Çi bandorek çavdêriyên IXPE li ser têgihîştina me ya zeviyên magnetîkî heye?

A: Bi çavdêriya SN 1006 û bermahiyên din ên supernova, IXPE zanîna me ya jêderk û pêvajoyên zeviyên magnetîkî yên ku bi van diyardeyên astronomîkî ve girêdayî ne zêde dike.