NASA Di Pêlên Gravîtasyonê de Nîşanek Galaksiya Me Simul dike

Stêrnasan daneyên simulasyonê bikar anîne da ku dîmenek ezman peyda bikin ku ew ê di pêlên gravîtasyonê de xuya bibe, perspektîfek nû li ser galaksiya me pêşkêşî dike. Pêlên gravîtasyonê rîpên kozmîk ên di feza-demê de ne ku ji hêla hêmanên li dora xwe ve têne hilberandin, û çavdêriyên fezayê yên ku tê çaverê kirin ku di deh salên pêş de werin avêtin dê têgihiştina me ya van diyardeyan pir zêde bike.

Çavdêrxaneyên li ser erdê ji sala 2015-an vir ve bi qasî sed bûyer tesbît kirine, ku yekbûna kunên reş ên bi girseya stêrkan, stêrkên notronê, an jî herduyan temsîl dikin. Van îşaretan bûyerên demkurt, bi frekansa bilind in ku dikarin li her deverek ezman biqewimin û ji çavkaniyên li derveyî galaksiya me derdikevin. Lêbelê, di hundurê Rêya Şîrî de gelek pergalên binar hene ku di heman demê de hêmanên kompakt ên mîna dwarfên spî, stêrên neutronî, û kunên reş ên di orbitên teng de hene.

Ji bo çavdêrîkirina van binarên ultrakompakt (UCB), çavdêriyek fezayê hewce ye ji ber ku pêlên wan ên gravîtasyonê ji bo dedektorên bingeh-erdê frekansên wan pir kêm in. Tê payîn ku Antena Fezayê ya Laser Interferometer (LISA), mîsyonek hevpar a NASA û Ajansa Fezayê ya Ewropî (ESA) ya ku dê bi deh hezaran UCB-an bibîne. Vedîtina bêtir UCB-an yek ji armancên bingehîn ên LISA ye.

Lekolînwanan teknolojiyek pêşxistiye ku daneyên simulasyonê yên belavkirina bendewarî û îşaretên pêlên gravîtasyonê yên ji UCB-yan berhev dike da ku dîmenek hemî ezman a galaksiya me biafirîne. Ev wêne di ronahiya xuya, înfrasor, an tîrêjên Xê de mîna dîmenek hemî ezman e. Dîmenî nêrînek ji perspektîfa bêhempa ya ku pêlên gravîtasyonê di çavdêriya gerdûnê de pêşkêş dikin peyda dike. Hêvî ev e ku guhertoyên paşerojê yên vê wêneyê dê bi karanîna daneyên LISA yên rastîn werin çêkirin.

Ev lêkolîna ku di The Astronomical Journal de hat weşandin, potansiyela pêlên gravîtasyonê wekî amûrek nû ya lêkolîna gerdûnê nîşan dide. Bi tevlêkirina daneyên ji çavdêriyên pêlên gravîtasyonê yên li fezayê yên mîna LISA, stêrnas dikarin li ser xwezaya pergalên binar û dînamîkên tiştên di galaksiya me de zanyariyên hêja bi dest bixin.

Çavkanî:

– The Astronomical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- Navenda Flight Space Goddard ya NASA