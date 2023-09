Nimûneya Asteroidê ya Herî Mezin: Osiris-Rex ya NASA mîsyona xwe temam dike

By

Keştiya fezayê ya Osiris-Rex a NASAyê ye ku dê nimûneya asteroîdê ya herî mezin a ku heya îro radest bike, mîsyonek heft-salî bigire. Roja Yekşemê, keştiya fezayê dê li ser rûyê erdê bifire û bi kêmanî tasek kavilên ku ji asteroîda Bennu girtiye bavêje. Dema ku keştiya dayikê zoom dike da ku asteroîdek din keşif bike, kapsula nimûne dê bi paraşûtê biçe çolê Utah.

Zanyar li bendê ne ku ji Bennu dora nîv lîre (250 gram) kevir û toz bi dest bixin, ku ev yek ji mîqdara piçûk a ku Japonya ji du asteroîdên din berhev kiriye pir zêdetir e. Van nimûneyên asteroîdê wekî kapsulên demê yên parastî tevdigerin, li ser çêbûna pergala meya rojê û eslê jiyana li ser Erdê nihêrînên hêja peyda dikin.

Osiris-Rex, ku di sala 2016-an de dest pê kir, di sala 2018-an de gihîşt Bennuyê û berî ku hewl bide nimûneyan berhev bike, du sal li ser asteroîdê lêkolîn kir. Di dema berhevkirina nimûneyê de, keştiya fezayê rastî çend dijwariyan hat, di nav de qapaxek tevlihev ku bû sedem ku hin materyalên berhevkirî birije fezayê. Lêbelê, nimûneyên mayî bi serfirazî di kapsulê de hatin girtin.

Bennu, ku di sala 1999 de hat keşfkirin, tê bawer kirin ku bermahiyek asteroîdek mezintir e ku bi zinarekî din ê fezayê re li hev ket. Ew bi qasî yek-sê mîl fireh e û di nav axa reş a reş a ku bi keviran dagirtî ye. Bi lêkolîna Bennu ji nêz ve, zanyar hêvî dikin ku agahdariya giranbiha bi dest bixin ku dikare bibe alîkar ku stratejiyên ji bo guheztina asteroîdê pêşve bibin heke rêça wê di pêşerojê de ji bo Erdê xetereyek çêbike.

Osiris-Rex dê kapsula nimûneyê ji dûrahiya 63,000 mîl berde û çar demjimêr şûnda, ew ê li Utah Test and Training Range dakeve. Kapsula ku bi qasî 3 metre fireh û 1.6 metre dirêj e, dê bi leza 27,650 mph dakeve berî ku paraşût wê ji bo daketinek nerm hêdî bike. Dema ku kapsul were standin, dê ji bo analîzê were veguheztin Navenda Fezayê ya Johnson a NASA ya li Houston.

Ev mîsyon nîşana vegera nimûneya sêyemîn a NASAyê ji fezaya kûr e, digel mîsyonên berê ku pariyên bayê rojê, toza komet û gewriyên mîkroskopî yên asteroîdan distînin. Ajans plan dike ku naveroka nimûneya Bennu di 11ê Cotmehê de bi eşkere eşkere bike. Vê payîzê, NASA dê du mîsyonên din ên asteroîdê jî bide destpêkirin, ku têgihîştina me ya van laşên ezmanî û girîngiya wan di lêkolîna pergala meya rojê de pêşde bibe.

