Keştiya fezayê ya NASA'yê Osiris-Rex destnîşan kir ku nimûneya herî mezin a ku heya niha ji asteroîdekê radest dike

Di encamek balkêş a lêgerînek heft-salî de, keştiya fezayê ya NASA-yê Osiris-Rex tê plan kirin ku roja Yekşemê li ser Erdê bifire û kapsulek nimûneyê ku tê de herî kêm kaseyek xirbeyên ku ji asteroîda Bennu hatî berhev kirin, biavêje. Ev ê bibe mînaka herî mezin a ku heya niha ji asteroîdekê hatiye derxistin, ku zanyar li bendê ne ku bi qasî nîv pound (250 gram) kevir û tozê bi dest bixin. Ev ji qasê ku Japonya ji du asteroîdên din vedigerîne bi girîngî zêdetir e.

Asteroîda Bennu ya ku di sala 1999an de hat keşfkirin, tê bawerkirin ku bermahiyeke asteroîdeke mezintir e ku bi zinarekî fezayê yê din re li hev ketiye. Ew bi qasî sêyek mîl fireh e û rûberek reş û zirav tijî bi keviran e. Zanyar bawer dikin ku Bennu bermahiyên ji pergala rojê ya destpêkê vedihewîne, ku di derheqê eslê Erdê û jiyanê bixwe de têgihiştinek hêja peyda dike.

Osiris-Rex di sala 2016-an de dest bi mîsyona xwe kir û di sala 2018-an de gihîşt Bennuyê. Piştî du salan bi baldarî li asteroîdê lêkolîn kir, keştiya fezayê bi kurtî dest da ser rûyê wê û bi valahiya toz û keviran xwar. Lêbelê, qapaxa berhevkarê nimûneyê qelişî, bû sedem ku hin kevir li fezayê winda bibin. Hejmara rast a materyalê di kapsula nimûneyê de tenê gava ku were vekirin dê were zanîn.

Kapsula nimûneyê dê ji Osiris-Rex çar saetan berî ku ew li çolê Utah bikeve were berdan. Piştî daketina bi alîkariya paraşûtê, dê kapsul were birin laboratûvarek paqij a li Navenda Fezayê ya Johnson a NASA ya li Houston, da ku ji gemarîbûnê dûr nekevin. Nimûne dê di odeyên paqij ên pispor de bi baldarî bêne hilgirtin da ku pêşî li her gemariyê bigirin. NASA plan dike ku di 11ê Cotmehê de naveroka nimûneyê bi gelemperî eşkere bike.

Ev mîsyon beşek e ya ku NASA jê re "Payîza Asteroidê" bi nav dike, digel ku gelek qonaxên girêdayî asteroîdan pêk tên. Di 5ê Cotmehê de destpêkirina keştiya fezayê Psyche ya ku dê li ser asteroîdeke metal lêkolînê bike û di 1ê Mijdarê de rûbirûbûna keştiya fezayê ya Lucy bi asteroîdekê re di kembera asteroîdê ya sereke de di nav wan de ye. destpêka pergala rojê.

Ev sêyemîn mîsyona vegerê ya NASAyê ye ji fezaya kûr, digel mîsyonên berê ku pariyên bayê rojê û toza kometan vedigirin. Japonyayê jî di sala 2010an de nimûneyên asteroîdek bi serkeftî vegerandiye. Ev nimûne wek kapsulên demê yên rojên destpêkê yên pergala meya rojê ne û têgihîştinên hêja li ser eslê me yên gerdûnî peyda dikin.

