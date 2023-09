Keştiya fezayê ya Osiris-Rex a NASAyê bi Nimûneya Asteroidê Vegere

By

Keştiyeke fezayê ya NASAyê wê roja Duşemê nimûneya xwe ya herî mezin a asteroîdê radest bike. Keştiya fezayê Osiris-Rex dê bi kêmanî tasek kavilên ku ji asteroîda Bennu berhev kiriye biavêje, û ev yek nîşana dawiya mîsyonek heft-salî ye. Zanyar pêşbînî dikin ku bi qasî 250 gram kevir û toz werbigirin, ku ji mîsyonên nimûneyên asteroîd ên berê pirtir e. Van nimûne wekî kapsulên demê yên ji pergala rojê ya destpêkê têne hesibandin û dikarin ji lêkolîneran re bibin alîkar ku koka Erdê û jiyanê bixwe fam bikin.

Mîsyona Osiris-Rex di rê de gelek dijwarî dît, di nav de qapaxek tevlihev a ku bû sedem ku hin nimûne biherikin fezayê. Lêbelê, keştiya fezayê karî ku ji bo analîzê têra materyalê bigire. Bennu, asteroîda ku keştiya fezayê ziyaret kir, tê bawer kirin ku bermahiyên avabûna pergala rojê ya 4.5 mîlyar sal berê dihewîne. Vê mîsyonê rê da zanyaran ku Bennu ji nêz ve lêkolîn bikin û daneyên hêja berhev bikin ku dikarin di stratejiyên guheztinê de bibin alîkar heke asteroîd di pêşerojê de ji bo Erdê xetereyek çêbike.

Kapsula nimûne dê ji keştiya fezayê Osiris-Rex were berdan, ku dê dûv re li asteroîdek din bigere. Kapsul wê bikeve atmosfera Dinyayê û bi paraşûtê biçe çola Utah, li wir wê ji bo analîzê ji bo laboratûvara paqij a li Navenda Fezayê ya Johnson a NASAyê were veguheztin. Dê laboratûar tenê bi xirbeyên Bennu re were sînordar kirin da ku ji gemarîbûnê dûr nekevin. NASA plan dike ku di 12ê Cotmehê de dewlemendiyên asteroîdê bi eşkere eşkere bike.

Ev mîsyon beşek e ji tiştê ku NASA jê re "Payîza Asteroidê" bi nav dike, digel çend mîsyonên asteroîdan vê payîzê pêk tên. Piştî mîsyona Osiris-Rex, keştiyek din a fezayê ya bi navê Psyche dê ji bo lêkolîna asteroîdek metal bifire. Keştiya fezayê ya NASA'yê Lucy jî beriya ku dest bi gera asteroîdên Troyayê yên ku li dora Jupiterê dizivirin, bi asteroîda xwe ya yekem re rû bi rû bimîne.

Definitions:

– Keştiya fezayê Osiris-Rex: Keştiya fezayê ya NASAyê ku di sala 2016an de bi armanca berhevkirina nimûneyan ji asteroîda Bennu hat avêtin.

– Bennu: Asteroideke ku di sala 1999an de hat dîtin û tê bawerkirin ku bermahiyên pergala rojê ya destpêkê tê de hene.

- Asteroid Autumn: Nasnavê ku ji demsala payizê ya 2020-an re tê dayîn, ku tê de gelek mîsyonên asteroîd pêk tên.

- NASA: Rêvebiriya Hewayî û Fezayê ya Neteweyî, saziya hukûmeta Dewletên Yekbûyî berpirsiyarê bernameya fezayê ya sivîl a neteweyê ye.

