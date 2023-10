Hişyariya Bahoza Rojê: Potansiyel ji bo Bûyera Bahoza Rojê ya Zehf

By

Bûyerek bahozeke tavê ya vê dawiyê ya ku di 18ê Cotmehê de qewimî, ji me re ronahiyek ji aurorasên balkêş ên ku dema ku Dinya ji ber vekêşana girseyî ya koronal (CME) bandor dibe, têne dîtin. Lêbelê, naha îhtîmalek heye ku CME-ya pir tundtir rasterast ber bi Erdê ve biçe, ku bi potansiyel bûyerek bahozek tavê ya hêzdar an îro an sibê çêbike.

Ev agahî ji Çavdêrxaneya Solar û Heliospherîk a NASA'yê tê û ji aliyê fîzîknasê hewaya fezayê Dr. Tamitha Skov ve hatiye analîzkirin. Skov vê hefteyê pêşbîniyek berfireh a 5-rojî ji bo bahozên tavê parve kir, ku potansiyela bahozên paşverû destnîşan dike.

Li gor Dr. Sibe, ji sedî 65 şansê bahozeke tavê ya dijwar heye, ku dikare bigihîje pola G50 û potansiyel bandorê li satelaytên piçûk, torên mobîl, û elektronîkên hesas ên li ser Erdê bike.

Girîng e ku were zanîn ku metirsiya li ser germahiyên navîn nisbeten kêmtir e, bi şansê 30 ji sedî bahozên piçûk îro û ji sedî 15 şansê sibê. Lêbelê, divê hîn jî tedbîr bêne girtin da ku ewlehiya amûrên elektronîkî bicîh bikin.

Çavdêrxaneya Solar û Heliospherîk a NASAyê (SOHO) satelaytek e ku roj û bandorên wê yên li ser pergala rojê lêkolîn dike. SOHO, ku bi 12 amûrên zanistî ve girêdayî ye, wêneyên korona rojê dikişîne, zeviyên magnetîkî û leza wê dipîve, û korona qels a li dora xwe temaşe dike.

Gava ku em çavdêriya van bahozên tavê didomînin, pir girîng e ku hûn li ser pêşbîniyên herî dawî nûve bimînin û heke hûn li deverek dijîn ku dibe ku ji çalakiya tavê ya tund bandor bibe tedbîrên pêwîst bigirin.

