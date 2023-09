Lêkolînek Nû diyar dike ku kûçik dikarin di zarokan de asta stresê kêm bikin

By

Lêkolînek vê dawiyê ku ji hêla lêkolînerên li Nexweşxaneya Zarokan a Philadelphia ve hatî çêkirin, dît ku xwedîkirina kûçik dikare ji bo kêmkirina asta stresê di zarokan de feydeyên girîng hebe. Di lêkolîna ku 643 zarokên temenê wan di navbera 7 û 12 salî de beşdar bûn, hat dîtin ku zarokên ku kûçikên wan ên heywanan hebûn, li gorî yên ku kûçikê wan tune bûn, asta stresê kêmtir dijîn.

Lekolînwanan asta stresê bi karanîna amûrek bi gelemperî tê bikar anîn bi navê Pîvana Stresê ya Têgihîştî (PSS) pîvandin, ku asta ku kes jiyana xwe wekî stresdar dihesibînin dinirxîne. Encaman destnîşan kir ku zarokên ku xwedî kûçik in, bi giranî pûanên PSS-ê kêmtir in, ku asta stresa têgihîştî kêmtir nîşan dide, li gorî zarokên bê kûçik.

Pispor di wê baweriyê de ne ku hebûna kûçik dikare hestek rehetî û hevaltiyê peyda bike û bibe sedema kêmbûna asta stresê. Kûçik bi şiyana xwe ya peydakirina piştgirîya hestyarî têne zanîn, û lêkolînên berê destnîşan kirin ku têkiliya bi heywanan re dikare asta oxytocin, hormonek ku bi hestên rihetbûn û xweşbûnê ve girêdayî ye zêde bike.

Wekî din, xwedîkirina kûçikek dikare çalakiya laşî û danûstendina civakî jî pêşve bibe, ku dikare di zarokan de stresê kêm bike. Lênêrîna kûçikek rêveçûn û dema lîstikê ya birêkûpêk pêk tîne, ku dikare ji zarokan re fersendek peyda bike ku tevli çalakiya laşî bibin û wextê xwe li derve derbas bikin. Wekî din, kûçik dikarin wekî destpêkek danûstendinê bixebitin û alîkariya hêsankirina danûstendinên civakî bikin, yên ku ji bo başbûna giştî girîng in.

Digel ku lêkolînek din hewce ye ku bi tevahî mekanîzmayên li pişt bandorên kêmkirina stresê yên kûçikan li ser zarokan were fam kirin, ev vedîtin feydeyên potansiyel ên xwedîtiya heywanan di pêşvebirina tenduristiya giyanî û xweşbûna di mirovên ciwan de ronî dikin. Ger zarokek we di astên stresê yên bilind de ye, girtina kûçikek dikare vebijarkek hêja be ku hûn lêbikolin.

