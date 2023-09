Keştiya fezayê ya NASAyê wê hîna herî mezin Nimûneya Asteroidê bide

By

Keştiya fezayê ya OSIRIS-REx a NASAyê wê roja Yekşemê nimûneya herî mezin a ku heta niha ji asteroîdekê hatiye berhevkirin radestê Dinyayê bike. Piştî mîsyonek heft-salî, keştiya fezayê dê bi kêmanî tasek kavilên ku ji asteroîda Bennu girtiye bavêje. Tê payîn ku giraniya vê nimûneyê bi qasî 250 gram (0.5 lb) kevir û tozê be, ku ji kevçîya çayê ya ku ji hêla Japonya ji du asteroîdên din ve hatî vegerandin girîngtir e.

Ev radestkirin di keşifkirina fezayê de qonaxek girîng e ji ber ku ti welatekî din bi serfirazî perçeyên asteroîdan negirtiye. Van kapsulên demê yên parastî yên ji pergala rojê ya destpêkê de agahdariya hêja li ser eslê Erdê û jiyanê digirin. Bi lêkolîna van nimûneyên asteroîdê, zanyar armanc dikin ku di derheqê pêvajoyên ku bûne sedema çêbûna gerstêrka me de zanyariyan bi dest bixin.

Keştiya fezayê OSIRIS-REx di sala 1an de dest bi mîsyona xwe ya 2016 milyar dolarî kir û di sala 2018an de gihîşt Bennuyê. Ew du sal li dora asteroîdê difirî û li cihê herî baş ji bo berhevkirina nimûneyan digeriya. Di sala 2020-an de, keştiya fezayê bi serfirazî li ser rûyê Bennu ket û valahiya xwe bikar anî da ku toz û keviran bipije. Hin ji maddeyên ku ji ber qapaxek tevlihev reviyabûn fezayê, lê nimûneyên mayî di kapsulekê de hatin vegirtin.

Bennu, ku di sala 1999-an de hat keşfkirin, bi qasî nîv kîlometre fireh e û tê bawer kirin ku bermahiyek asteroîdek pir mezin e. Rûyê wê yê reş bi keviran nixumandî ye, û zanyar bawer dikin ku bermahiyên avabûna pergala rojê ya 4.5 mîlyar sal berê li xwe digire. Di heman demê de ew ji bo Erdê xetereyek potansiyel çêdike, ji ber ku dibe ku ew têra xwe nêzîk bibe ku di sala 2182-an de bi gerstêrka me re li hev bikeve. Lêkolîna Bennu dê beşdarî têgihîştina me ya rêbazên potansiyel bike ku ger hewce bike ku asteroîdên weha ji hev dûr bixin.

Piştî gihîştina wê, kapsula nimûne dê ji keştiya fezayê OSIRIS-REx were berdan û bi paraşûtê berbi çola Utah ve were avêtin. Dûv re wê ji bo analîzê were veguheztin Navenda Fezayê ya Johnson a NASA ya li Houston. Nimûne dê bi protokolên hişk werin desteser kirin da ku ji gemariyê dûr nekevin û dê li navendê di laboratûvarek taybetî de bêne lêkolîn kirin.

Ji bilî mîsyona OSIRIS-REx, NASA du mîsyonên asteroîd ên berdewam hene. Van mîsyonên, Psyche û Lucy, dê beşdarî têgihiştina me ya çêbûn û pêkhatina asteroîdan bibin. Kapasîteya NASA'yê ku van nimûneyên asteroîdên hêja hilde û lêkolîn bike rê dide me ku em sirên pergala xweya rojê û eslê jiyana li ser rûyê erdê derxînin holê.

