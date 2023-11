Asteroidek Potansiyel Wêranker Nêzîkî Erdê Dike: 2007 FT3

By

Zanyarên NASAyê herî dawî asteroîdeke bi navê 2007 FT3 tesbît kirin ku dibe ku di demeke nêz de ji bo dinyayê bibe xeter. Her çend ev ne cara yekem e ku NASA tiştek weha keşif dike, lê ew hişyariya domdar a ku ji bo şopandina asteroîdên nêzîkê Erdê (NEA) û stêrkên nêzîkê Erdê (NECs) hewce dike ronî dike ku heke neyên kontrol kirin potansiyela wan heye ku zirarek girîng bidin.

2007 FT3 di destpêkê de di sala 2007 de hate dîtin, lê mixabin, stêrnasan piştî demek kurt şopa rêwîtiya xwe winda kir. Bi kevanek çavdêriyê ya tenê 1.2 rojan, çavdêriyên armanckirî nekarîn asteroîdê vegerînin, û ew heya nuha nedîtî ma. Vebûna gengaz a 2007 FT3 fikaran li ser bandora wê ya li ser Erdê zêde kiriye.

Li gorî NASA, 2007 FT3 bi qasî ji sedî 0.0000087 (an 1 ji 11.5 mîlyon) şansê lêdana erdê di Cotmeha 2024-an de heye. Di Adara 2024-an de jî îhtîmalek cûda ya bandorê heye, bi îhtimalek ji sedî 0.0000096 (an 1 ji 10). mêlûn). Di van her du senaryoyan de, asteroîd dikare enerjiya ku bi teqandina 2.6 mîlyar ton TNT re berbelav bike.

Digel ku her du bandorên potansiyel dê bibe sedema hilweşînek girîng a herêmî, asta zirarê dê li seranserê cîhanê ne felaket be. NASA pêşbînî dike ku 2007 FT3 bi îhtimaleke mezin di 5ê Cotmeha 2024an de lêbikeve, lê di heman demê de asteroîdên din ên nêzik jî hene, wek 29075 (1950 DA), ku potansiyel dibe sedema wêranbûnek wusa.

Girîng e ku were zanîn ku Navenda NASA ji bo Lêkolînên Tiştên Nêzîkî Erdê (CNEOS) bi domdarî NEAyên naskirî dişopîne û rêgezên wan dişopîne. Ev hewildana domdar armanc dike ku tehdîdên potansiyel nas bike û rêgezên minasib ji bo rêgirtina li her pevçûnên felaketî biafirîne. Digel ku îhtîmala lêdana asteroîdek bi Erdê re kêm dimîne, zanyar di lêgerîna xwe ya têgihîştina van laşên ezmanî û parastina gerstêrka me de hişyar dimînin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Ma şansek mezin heye ku asteroîd 2007 FT3 di sala 2024-an de li ser erdê bandor bike?

A: NASA texmîn dike ku îhtîmala ku ji sedî 0.0000087 an 1 ji 11.5 mîlyon be.

Pirs: Ger 2007 FT3 li Erdê bixe dê encamên potansiyel çi bin?

A: Asteroid xwedan potansiyela berdana enerjiyê ye ku bi teqandina 2.6 mîlyar ton TNT re dibe sedema wêrankirina herêmê, lê ne felaketek cîhanî.

Pirs: Ma asteroîdên din ên ku niha xeternak in hene?

A: Belê, asteroîdek weha 29075 e (1950 DA), bi 0.0029 ji sedî an 1 ji 34,500 şansê ku di 16ê Adara 2880-an de li Erdê bikeve.

Pirs: NASA çawa vê xetereya potansiyel çareser dike?

A: Navenda NASA ya ji bo Lêkolînên Tiştên Nêzîkî Erdê (CNEOS) ji nêz ve asteroîd û kometên nêzê Erdê yên naskirî dişopîne, rêgezên wan dişopîne û stratejiyan pêşdixe da ku pêşî li lêketinên felaketê bigire.