Herikîna Jetê ya Nepenî ya Jupiterê ji hêla Teleskopa Fezayê James Webb ya NASAyê ve hat dîtin.

Teleskopa Fezayê ya James Webb ya NASAyê wêneyek taybetmendiyeke ku berê nedihat zanîn di atmosfera Jupiterê de kişandiye. Wêne herikîna jetê ya bilez a ku ji 3,000 mîlometreyan derbas dibe û li jora ewrên sereke yên li ekvatora Jupiter rûniştiye eşkere dike.

Nivîskarê sereke Ricardo Hueso yê ji Zanîngeha Welatê Baskê ya li Bilbao, Spanya, ji vedîtinê re ecêbmayî ma û got, "Tiştê ku me her dem di atmosfera Jupiter de wekî tîrêjên nezelal dîtiye, niha wekî taybetmendiyên zelal xuya dike ku em dikarin digel leza gerstêrkê bişopînin. rotation.”

Herika jet li ser Jupiter pergalek hewayê ya dînamîk û bilez temsîl dike. Ev vedîtin ronahiyek nû dide ser atmosferên tevlihev û her dem pêşveçûyî yên dêwên gazê yên mîna Jupiter.

Wêneya ku ji hêla Teleskopa Fezayê James Webb ve hatî kişandin detayên balkêş ên lûtkeyên ewrên Jupiter, aurorae û zengilên qels peyda dike. Ew beşek ji lêkolînek mezintir e ku ji hêla NASA ve hatî çêkirin da ku pêvajoyên tevlihev û taybetmendiyên giyanê gazê fam bike.

Vedîtina herika jet li zanîna me ya li ser dînamîkên atmosfera Jupiter zêde dike û girîngiya teleskopayên pêşkeftî yên mîna Teleskopa Fezayê James Webb di kifşkirina sirên gerdûna me de ronî dike.

(Çavkanî: NASA)

Definitions:

- Jet Stream: Herikîna hewayê ya bi lez û bez, teng ku di atmosfera Erdê de tê dîtin, bi gelemperî ji şêwazên hewayê û tevgera hewayê berpirsiyar e.

– Giant Gas: Gerstêreke mezin ku di serî de ji hîdrojen û helyûmê pêk tê, wek Jupiter û Saturn.

Çavkanî:

- NASA: https://www.nasa.gov/