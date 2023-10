Keştiya fezayê ya Psyche ya NASAyê dest bi gera xwe ya ber bi asteroîda bi metal ve dike

By

Keştiya fezayê ya Psyche ya NASAyê ji bo lêkolîna asteroîdeke metal a balkêş a bi navê 16 Psyche dest bi mîsyoneke şeş salî kir. Di navbera Mars û Jupiterê de cih digire, zanyar bawer dikin ku ev asteroîd dikare bermahiyên navika gerstêrkek destpêkê be. Mîsyon armanc dike ku agahdariya hêja der barê çêbûna Erdê û pêkhatina bingeha wê de derxe holê.

Zanyarê sereke Lindy Elkins-Tanton ji Zanîngeha Dewleta Arizona hêvî dike ku mîsyona 1.2 mîlyar dolarî dê ronahiyê bide ser pirsên bingehîn ên wekî eslê jiyana li ser Erdê û faktorên ku gerstêrka me ji mirovan re bijîn. Wekî din, mîsyon xwedan potansiyel e ku têgihîştinê li ser bingeha Erdê peyda bike, ku ji ber germahî û zextên giran bi gelemperî ji mirovan re nayê gihîştin.

Berevajî keşfên fezayê yên berê yên ku balê dikişandin ser cîhanên kevirî, qeşayî, an gazê, 16 Psyche yekem heybera metalîkî ya naskirî ye ku mirovan heya niha ziyaret kiriye. Bi mezinahiya 232 km û dirêjahiya 280 km, ew di nav çend asteroîdên dewlemend ên metal ên ku heya nuha hatine keşif kirin de ya herî mezin e. Zanyar bawer dikin ku asteroîd ji hêla metalên wekî hesin, nîkel, zêr, zîv û platîn ve dewlemend e, ku di pêşerojê de îmkanan vedike ji bo kana fezayê.

Mîsyon armanc dike ku bigihîje sê armancên sereke: diyar bike ka asteroîd navika gerstêrkek e an materyalek nehelkirî ye, temenên têkildar ên herêmên cihêreng ên li ser rûyê wê destnîşan bike, û lêkolîn bike ka laşên metal ên piçûk hêmanên sivik ên mîna yên ku di navika erdê de têne dîtin hene an na. . Psyche, ku ji hêla Space X ve ber bi fezayê ve tê avêtin, tê pêşbînî kirin ku di dawiya sala 16 an destpêka sala 2029-an de bigihîje 2030 Psyche piştî rêwîtiya 3.6 mîlyar kîlometre.

Bi lêkolîna vê asteroîda metalê ya razdar, zanyar hêvî dikin ku têgihiştinek çêtir a pergala rojê ya destpêkê bi dest bixin û veşartiyên bingeha erdê vekin, di dawiyê de zanîna me ya gerdûnê pêşde bibe.

Çavkanî: NASA

Definitions:

NASA: Rêveberiya Aeronautics û Fezayê ya Neteweyî ya Dewletên Yekbûyî

Asteroid: Laşê kevirî yê ku li dora rojê dizivire

Xerabûn: Ber bi pêşdeçûyî xerabtir bûn an jî xera bûn

Planetary: Bi gerstêrkan ve girêdayî ye

Jîngeh: Dikare tê de bijî

Bingeh: Navend

Pergala Rojê: Kombûna heşt gerstêrk û heyvên wan ên ku li dora rojê dizivirin, tevî cesedên piçûktir ên wekî asteroîd, meteoroid û kometan.

Mirovahî: Peyva kolektîf ji bo nijada mirovan

Birîn: tijî

Erodizmek: Gav bi gav hatin rûxandin

Kulfur: Elementeke ne metal a zer a şewitbar e

