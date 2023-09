Horizonsên Nû û Teleskopa Hubbleê ji bo Çavdêriya Uranus û Neptunê tevdigerin

By

Keştiya fezayê New Horizons, ku di sala 2015an de bi firrîna xwe ya li Plutonê navdar e, ji bo çavdêriya Uranus û Neptunê dest bi mîsyoneke nû dike. Ev her du gerstêrkên dûr di pergala meya rojê de yên herî kêm têne serdan in û ji zanyaran re fersendek bêhempa ye ku bêtir agahdarî li ser wan kom bikin. Ji bo alîkariyê di vê hewldanê de, NASA xwe digihîne stêrnasên amator da ku çavdêriyên xwe yên Uranus û Neptune bişînin.

Tenê Voyager 2 di dema borî de bi kurtî serdana Uranus û Neptun kiriye, ku agahdariya ku me di derbarê van gerstêrkan de heye kêm dike. Lêbelê New Horizons ji pozîsyona xwe ya li Kembera Kuiper, ku Pluto lê dimîne, dîmenek paşverû ya gerstêrkan peyda dike. Teleskopa Fezayê ya Hubble dê aliyên ronîkirî yên gerstêrkan bişopîne, dema ku New Horizons dê wêneyên aliyên wan ên tarî, digel Rojê li dûr, bigire.

Çavdêriyên amator di xêzkirina wêneyek bêkêmasî ya gerstêrkan de pir girîng in, ji ber ku ew dikarin taybetmendiyên wekî taybetmendiyên geş di atmosferên Uranus û Neptune de bişopînin. Bi dema çavdêriya sînorkirî ya ji bo New Horizons û Hubble, daneyên amator dikarin berdewam bikin ku têgihîştina me ya van cîhanên dûr çêtir bikin.

Ji bo tevkariyê, stêrnasên amator dikarin wêneyên xwe yên Uranus û Neptune bi serhêl bi karanîna hashtag #NHIceGiants li ser X (ku berê wekî Twitter dihat zanîn) an Facebook bişînin. Wekî din, wêne dikarin bi serhêl bi agahdariya têkildar ên wekî tarîx, dem, û parzûna parzûna ku hatine bikar anîn werin şandin.

Ûranûs û Neptûn niha piraniya şevê xuya dibin, Ûranûs ji Neptûn dereng bilind dibe û ava dibe. Uranus dikare di komstêra Aries de di navbera Jupiter û Pleiades de were dîtin, lê Neptun li başûrê rojavayê Masî ye. Çavdêriya van gerstêrkên dûr sebir û teleskopa bi qebareya baş hewce dike, lê hewildan hêjayî wê ye ku em zanyariyên me yên li ser cîhanên herî dûr ên pergala rojê zêdetir bikin.

