Dîmena Yekane ya Girava Annular: Mîsyona DSCVR ya NASA çi dît

Di dawiya hefteya borî de ji ber ku bûyerek esmanî ya bi navê gemariya annular pêk hat, li Dewletên Yekbûyî yên dilşewat bi dîmenek kêm hat pêşwazîkirin. Berevajî rojgirtinên tavê yên bi tevahî naskirî yên ku cîhanê di nav tariyê de dihêlin, girtina lûleyê bandorek "zengila agir" a ecêb diafirîne ji ber ku Heyv bi tam bi Tavê re li hev dike lê bi tevahî wê nagire.

Di dema girtina tavê ya tevahî de, dûrbûna Heyvê ji Dinyayê rast e, ji bilî korona û pêlavan xeyala reşbûnek tam çêdike. Lêbelê, di vegirtinek guhêzbar de, Heyv li dûrtirîn dûrahiya xwe ji Dinyayê ye, ku wekî "apogee" tê zanîn. Di encamê de, çavdêr şahidiya zengilek ronahiya rojê ya bi heybet li dora Heyvê dikin, ku xuyangê zengilek êgir sor-porteqalî dide.

Dema ku çavdêrên girtina zemanê ji erdê li vê diyardeyê matmayî diman, mîsyona Çavdêriya Avhewayê ya Fezaya Kûr a NASA (DSCVR) dîmenek cihêreng ji fezayê kişand. DSCVR, ku li Lagrange Point 1-ê ye, xalek orbital a domdar, Kamera xweya Wêneya Polychromatic Erdê (EPIC) bikar anî da ku sîbera girtina ku ew li seranserê Dewletên Yekbûyî dihejîne belge bike.

Navenda siyê, ku zengila ronahiya rojê herî zêde lê xuya bû, ji Oregonê li bakurê rojavayê Pasîfîkê heta Teksasê ya li Başûr gihîşt. Yên li derveyî vê riya navendî tenê girtina qismî jiyan kirin. Li gor cihê çavdêran dem û tundiya zeftbûnê diguhere.

Heyecana esmanî bi vê eciqandina govendê naqede. Di dawiya vê salê de, di 28-ê cotmehê de, girtina heyvê dê li deverên Ewropa, Asya, Afrîka û Avusturalya xuya bibe. Rojgirtina mezin a din dê di 8-ê Avrêl, 2024-an de çêbibe, ku rêyek ji Meksîkayê di nav Dewletên Yekbûyî û heya bakurê rojhilatê Kanada de bişopîne.

Gava ku mîsyona DSCVR ya NASA berdewam dike ku wêneyên balkêş ji fezayê bigire, ev girtina paşerojê firsendek din ji zanyar û çavdêran re peyda dike ku bibin şahidê bedewiya bêhna van rêzikên ezmanî.

