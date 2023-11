Di Kataloga Nûvekirî de Nêrînên Nû li ser Pergala Gerstêrkan a Kepler 385 hatin eşkere kirin

Lêkolînek vê dawîyê hûrguliyên nû yên balkêş der barê pergala gerstêrk Kepler 385 de eşkere kir, ku ji hêla mîsyona Kepler a NASA ve di dema mîsyona xweya nêçîra gerstêrkê ya nêzî deh salan de ku di sala 2018-an de bi dawî bû, hate keşif kirin. ji heft gerstêrkên nêzîkî stêrka wan pêk tê. Dema ku hin gerstêrk di sala 4,670-an de berê hatine pejirandin, kataloga nûvekirî hebûna hemî gerstêrkên di pergalê de piştrast dike û di derheqê taybetmendiyên wan de nihêrînên nû peyda dike.

Bi rêberiya Jack Lissauer, zanyarê lêkolînê li Navenda Lêkolînê ya Ames a NASA, tîmê zanyarên gerstêrka exoplanet navnîşa herî rast a berendamên gerstêrkên Kepler ên heya îro berhev kirin. Encamên wan dê di kovara Journal of Planetary Science de bi sernavê "Kataloga Nûvekirî ya Namzetên Gerstêrka Kepler: Li Ser Rastbûn û Serdemên Rêwîyê Bisekine" werin weşandin. Ev kataloga berfereh dê rê bide stêrnasan ku taybetmendiyên van gerstêrkên derve bêtir lêkolîn bikin, û zanîna me ya li ser van cîhanên dûr berfireh bike.

Yek ji hêmanên herî balkêş ên pergala Kepler 385 ev e ku her heft gerstêrkên ji Dinyayê mezintir lê ji Neptûnê piçûktir in. Tê bawer kirin ku du gerstêrkên herî hundur kevir in û potansiyel xwedan atmosferên zirav in. Pênc gerstêrkên mayî bi qasî du caran ji dinyayê mezintir in û îhtîmal e ku atmosferên wan ên qalind hebin. Ev pergala bêhempa ji zanyaran re zêrê agahdarî pêşkêşî dike ku têgihiştina xwe ya pergalên gerstêrkan kûr bikin û fersendek peyda dike ku van cîhanên dûr bi Sîstema Rojê ya me re bidin ber hev.

Kataloga nûvekirî ne tenê ronahiyê dide pergala Kepler 385 lê di heman demê de agahdariya li ser nêzîkê 4,400 berendamên gerstêrkan û 700 pergalên pir-gerstêrkan jî dihewîne. Bi baştirkirina pîvandinên stêrkên mêvandar bi karanîna daneyên keştiya fezayê ya ESA'yê Gaia, lêkolîneran karîbûn belavkirina dirêjahiya derbasbûnê analîz bikin, ku ev yek bû alîkar ku têgihîştinên nû li ser xwezaya gerstêrkên di pergalên pir-gerstêrkan de eşkere bikin.

Balkêş e, lêkolînê dît ku pergalên bi gerstêrkên derbasbûyî zêdetir mêldarê wan dorhêlên dorhêl in. Ev vedîtin, ku ji hêla nêzîkatiyek rasterasttir û serbixwe-model ve tê piştgirî kirin, îsbata berê ya ku gerstêrkên piçûk bi gerstêrkên derbasbûyî zêdetir xwedan eccentricities orbital piçûktir in, dike.

Her çend pergala Kepler 385 ji ber tîrêjên tund nayê jiyîn jî, ev kataloga nûvekirî têgihîştina me ya pergalên exoplanetary dewlemend dike û rê li ber vedîtin û dîtinên din vedike. Bi dane û analîzên pêşkeftî re, astronom û lêkolîner dikarin keşfkirina ecêbên galaksiya me bidomînin û sirên pergalên exoplanetary derxînin holê.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pergala gerstêrka Kepler 385 çi ye?

Pergala gerstêrk a Kepler 385 sîstemeke stêrk e ku bi qasî 4,670 salên roniyê dûrî dinyayê ye. Ew ji heft gerstêrkan pêk tê, hemû ji Dinyayê mezintir lê ji Neptûnê biçûktir in, ku li dora stêrka xwe nêzî stêrka xwe digerin.

Girîngiya kataloga nûvekirî çi ye?

Kataloga nûvekirî navnîşa herî rast a berendamên gerstêrka Kepler heya roja îro peyda dike. Ew rê dide stêrnasan ku li ser taybetmendiyên exoplanetan bêtir fêr bibin û wan bi Pergala Rojê ya me re bidin ber hev. Di katalogê de agahdariya li ser bi hezaran berendamên gerstêrkên din û pergalên pir-gerstêrk jî hene.

Di derbarê pergala Kepler 385 de çi nihêrînên nû hatin eşkere kirin?

Bi safîkirina dane û rêbazan, lêkolîneran hebûna her heft gerstêrkên di pergala Kepler 385 de piştrast kirin û derbarê taybetmendiyên wan de hûrguliyên nû pêşkêş kirin. Katalog destnîşan dike ku hin gerstêrk kevirî ne û dibe ku atmosfera wan zirav hebe, lê yên din jî xwediyê atmosferên stûr in. Di heman demê de kêmbûna stêrkek ku zêdetirî şeş gerstêrkan an berendamên gerstêrkan li dora wê dizivirin ronî dike.

Di lêkolînê de li ser xwezaya gerstêrkên gerstêrkan di pergalên pir-gerstêrkan de çi hat dîtin?

Berevajî texmînên berê, lêkolînê dît ku pergalên bi gerstêrkên derbasbûyî zêdetir xwedan gerstêrkên dorhêl in. Ev encam li ser nêzîkatiyek rasterast û serbixwe-model e, ku modelên tevlihev ên berê dijwar dike.

Pergala Kepler 385 dikare bijî?

Na, pergala Kepler 385 ne niştecîh e. Di pergalê de her heft gerstêrkên baş di nav devera jîngehê de ne, lê ji stêrka xwe tîrêjên tund distînin. Ew ji her gerstêrka Sîstema Rojê ya me zêdetir germê li her deverê werdigirin.