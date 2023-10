Nêrînên Nû: NISAR Veşartiyên Çerxa Karbonê ya Dinyayê eşkere dike

By

Mîsyona satelîtê ya radarê ya bingehîn NISAR, hevkariyek hevbeş di navbera NASA û ISRO de, tê xwestin ku têgihîştina me ya ekosîstemên Erdê û bandora wan li ser çerxa karbonê ya cîhanî şoreş bike. Bi destpêkirina destpêka sala 2024-an, NISAR armanc dike ku di du ekosîstemên girîng de nihêrînên hûrgulî peyda bike: daristan û avhewa, ku di birêkûpêkkirina gazên serayê û ajotina guherîna avhewa de rolek girîng dileyzin.

Daristan û avhewa di girtin û berdana karbonê de girîng in, daristan karbonê di nav darên darên xwe de diparêzin û avî jî di tebeqeyên axê organîk de depo dikin. Her têkçûna van ekosîsteman dikare serbestberdana karbondîoksît û metanê li atmosferê bileztir bike. Pergalên radarê yên pêşkeftî yên NISAR-ê dê her 12 rojan du caran li seranserê erd û berfê gerstêrkê bigerin, daneyên giranbiha berhev bikin da ku ji lêkolîneran re bibin alîkar ku pêvajoyên girtina karbonê û berdana van ekosîsteman fam bikin.

"Teknolojiya radarê ya li ser NISAR dê rê bide me ku em perspektîfek berbiçav a gerstêrkê di cîh û zeman de bistînin. Ew dikare nêrînek pêbawer bide me ka tam çawa erd û qeşaya Dinyayê diguhere, "dibêje Paul Rosen, zanyarê projeya NISAR li Laboratory Jet Propulsion NASA.

Daneyên ku ji hêla NISAR ve hatine berhev kirin dê têgihiştina me ya bandora daristan û hilweşandina daristanan li ser çerxa karbonê, ku beşdarî germbûna gerdûnî dibe, bi girîngî zêde bike. Digel vê yekê, teknolojiya radarê ya NISAR-ê dê têkeve kavilên daristanan, texmînên tîrêjiya daristanê bi rastiyek berbiçav peyda dike. Wekî din, çavdêriyên NISAR-ê dê di şopandina lehiya avhewa de û têgihîştina bandorên guheztina avhewa û çalakiyên mirovî li ser ekosîstemên zozanan bibin alîkar.

Van têgihiştinan ji bo çareserkirina hewildanên kêmkirina guheztina avhewa bêqîmet in. Bi têgihîştina dînamîkên windabûna daristanan, daristanan, û berdana karbonê ya şil, em dikarin ji bo kêmkirina bandora xwe li ser van ekosîstemayên krîtîk tedbîrên aktîf bigirin. Di dawiyê de, NISAR dê piştgirî bide hewildanên gerdûnî yên ji bo veguheztina pratîkên domdartir û parastina çavkaniyên xwezayî yên gerstêrka me.

Pirs û Bersîv:

Pirs: NISAR çi ye?

A: NISAR ji bo NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar radiweste. Ew mîsyonek hevpar a di navbera NASA û ISRO de ye ku ekosîstemên Erdê û bandora wan li ser çerxa karbonê lêkolîn bike.

Pirs: NISAR li ser kîjan ekosîsteman disekine?

A: NISAR balê dikişîne ser daristan û zozanan, du ekosîstemên ku ji bo sererastkirina gazên serayê û bandorkirina guheztina avhewa girîng in.

Pirs: NISAR dê çawa daneyan berhev bike?

A: NISAR dê pergalên radarê yên sofîstîke bikar bîne da ku her 12 rojan carekê erd û rûberên qeşaya Erdê bişopîne, di derbarê guhertinên ekosîstemê de nêrînên berfireh peyda bike.

Pirs: NISAR dê çi zanyariyan peyda bike?

A: NISAR dê têgihiştina me ya pêvajoyên girtina karbonê û berdana li daristan û zozanan baştir bike, ji me re bibe alîkar ku bi rengekî bi bandor li daristanan, hilweşandina daristanan, û rêveberiya zozanan çareser bikin.

Pirs: NISAR dê kengê dest pê bike?

A: NISAR tê plan kirin ku di destpêka 2024 de dest pê bike.

Pirs: Ez dikarim li ku derê li ser NISAR bêtir fêr bibim?

A: Ji bo bêtir agahdarî li ser NISAR, biçin malpera fermî li [URL].