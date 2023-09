Pêşeroja Îstgeha Fezayê ya Navneteweyî: NASA Wesayîta Deorbit a Dewletên Yekbûyî pêşniyar dike

NASAyê planên xwe yên îstîfakirina Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) heta dawiya dehsalê eşkere kir. Wekî beşek ji teqawidbûna plankirî ya qereqolê, NASA pêşnîyara pêşkeftina Wesayîta Deorbit a Amerîkî (USDV) kir, keştiyek fezayê ku ji bo bi ewlehî ji cîhê ISS derxe hatiye çêkirin. ISS, pargîdaniyek hevbeş a pênc ajansên fezayî, ji sala 1998-an vir ve di xebite û tê destnîşan kirin ku heya sala 2030-an berdewam bike, digel ku Rûsya herî kêm heya sala 2028-an soz dide.

Veguhastina ewle ya ISS berpirsiyariyek hevpar a her pênc ajansên fezayî ye, bi mebesta ku xwe ji deverên niştecîh dûr bixin. Di amadekariyê de ji bo teqawidbûna ISS, NASA hewl dide ku karûbarên xwe yên li orbita Erdê ya nizm veguhezîne platformên xwedan bazirganî û xebitandin. Armanca vê veguheztinê ew e ku gihîştin û hebûna domdar a li cîhê ji bo lêkolîn, pêşkeftina teknolojiyê, û hevkariya navneteweyî misoger bike.

Stratejiyên berê yên ji bo derxistina ISS-ê bi karanîna gelek keştiyên fezayê yên Roscosmos Progress ve girêdayî bûn. Lêbelê, nirxandinên vê dawiyê rê da ku NASA pêşveçûna keştiyek nû, USDV, pêşniyar bike, ku dê kapasîteyên bihêztir ji bo deorbita berpirsiyar peyda bike. USDV dê balê bikişîne ser çalakiya deorbitê ya paşîn û dibe ku sêwiranek nû ya fezayê be an jî guheztina keştiyek fezayê ya heyî be. Ew ê were sêwirandin ku di firîna xwe ya yekem de bixebite û xwedan jêhatîbûnek têr û jêhatîbûna anormaliyê hebe da ku şewitandina deorbit a krîtîk pêk bîne.

Pêşxistina USDV dê hewldanek tevlihev û demdirêj be, ku bi salan pêşveçûn, ceribandin û pejirandinê hewce dike. Lêbelê, ev keştiya fezayê ya ku tê pêşniyar kirin di nêzîkatiya NASAyê de ji bo derxistina ISS-ê veguheztinek girîng nîşan dide û qutkirina ewledar û kontrolkirî ya stasyona fezayê misoger dike.

