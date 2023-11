NASA Înîsiyatîfa Aurorasaurus dest pê dike ku Şoreşa Şopandina Aurora bike

By

NASA herî dawî wêneyek bi heybet a roniyên bakur ên ku ji Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) hatine kişandin li ser Instagramê parve kir. Sernivîsa ku bi wêneyê bêhna xwe ve girêdide diyar kir ku wêne 418 kîlometre li jora Utah hatiye kişandin. Ev diyardeya balkêş, ku wekî auroras an roniyên bakur tê zanîn, ji ber bahozên magnetîkî yên ku ji hêla çalakiya rojê ve têne rêve kirin, wekî tîrêjên rojê an avêtina girseya koronal pêk tê.

Posta Instagram zû nêzîkê 250,000 ecibandî berhev kir û gelek heyranan di beşa şîroveyan de heyraniya xwe ji bedewiya roniyên bakur re diyar kirin. Post bi aqilane bi hevoka "ewra bi şansê şewqê" dest pê kir, ku behsa sernavek fîlimek populer dike.

Lêbelê, heyecan bi wêneyê namîne. Sernavê NASA di heman demê de însiyatîfek bingehîn a bi navê Aurorasaurus destnîşan kir, ku dihêle mirovên li çaraliyê cîhanê bi rengek çalak beşdarî şopandin û peydakirina daneyên hêja li ser roniyên bakur bibin. Aurorasaurus yekem destpêşxeriya zanistî ya hemwelatiyê ye ku tenê ji bo şopandina auroras ve hatî veqetandin.

Bi vê înîsiyatîfê, mirov dikarin bi têketina malpera Aurorasaurus û verastkirina çavdêriyên xwe dîmenên aurora ragihînin. Vê nêzîkatiya girseyê berê têgihiştinên girîng derxistiye holê. Zanyaran keşif kirin ku platformên medyaya civakî di tespîtkirina bûyerên hewaya fezayê di dema rast de rolek girîng dileyizin. Wekî din, ew fêr bûne ku bi saya raporên ku ji hêla hemwelatiyan ve hatine şandin, roniyên bakur ji yên ku berê hatine pêşbînîkirin, li başûr têne xuyang kirin.

Bi tevlêkirina van raporên hemwelatiyê di modelên hewaya fezayê de, lêkolîner karîbûn rastbûna pêşbîniyên aurora baştir bikin. Vê hewildana hevkar a di navbera zanyar û raya giştî de têgihiştina me ya van diyardeyên xwezayî yên balkêş şoreş kir.

Ger we bextewar bû ku hûn bibin şahidê roniyên bakur, ezmûna xwe di şîroveyên jêrîn de parve bikin. Û heke we hîna firsend nedîtibe, xem neke - beşdarbûna înîsiyatîfa Aurorasaurus dibe ku we gavek din nêzîktir bike ku hûn bibin şahidê vê dîmena heyranok.

FAQ:

Pirs: Ez çawa dikarim beşdarî şopandina auroras bi navgîniya Aurorasaurus bikim?

A: Ji bo ku hûn beşdarî şopandina auroras bibin, hûn dikarin têkevin malpera Aurorasaurus û dîtinên xwe verast bikin.

Pirs: Zanyar bi înîsiyatîfa Aurorasaurus çi fêr bûne?

A: Zanyaran keşif kirin ku hewaya fezayê dikare di dema rast de bi riya medyaya civakî were tesbît kirin, û dîtina roniyên bakur ji ya ku berê dihat pêşbînîkirin li başûr dirêjtir dibe.

Pirs: Hevkariya di navbera zanyar û gel de pêşbîniyên aurora çawa çêtir kiriye?

A: Bi tevlêkirina raporên ku hemwelatî têne şandin di modelên hewaya fezayê de, lêkolîner rastbûna pêşbîniyên aurora bi girîngî zêde kirine.