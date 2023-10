Mîsyona Europa Clipper ya NASAyê ku Heyva Enîgmatîk a Jupiterê bikole

By

NASAyê ji bo keşfkirina heyva cemidî ya Jupiter, Ewropa, mîsyoneke nû pêk anî. Mîsyona Europa Clipper armanc dike ku bi navgîniya hawîrdora tîrêjê ya tund a li dora Jupiter ve binirxîne jîngeha heyvê. Ji bo parastina amûrên elektronîkî yên hesas ên li ser keştiya fezayê, endezyarên NASA çareseriyek nûjen pêş xistin.

NASA li şûna ku her pêkhateyek bi ferdî biparêze, ku dê giranî û lêçûna keştiya fezayê zêde bike, NASA kepçeyek aluminiumê ya bi qalindahiya yek santîmetre çêkir. Ev kaxez wekî mertalek parastinê tevdigere, astên tîrêjê li sînorên pejirandî yên elektronîkî kêm dike. Girtina serketî ya vault ji bo pêşkeftina mîsyonê qonaxek girîng nîşan dide.

"Girtina kepçeyê tê vê wateyê ku me hemî pêkhateyên pêwîst bi ewlehî li cîhê me hene. Em naha amade ne ku bimeşin, "got Kendra Short, Cîgirê Rêvebirê Sîstema Firînê ji bo Europa Clipper li Laboratory Jet Propulsion (JPL) ya NASA li başûrê California.

Jupiter, bi qada xwe ya magnetîkî 20,000 carî ji ya Dinyayê bihêztir e, navek bi lez dizivire û kemberên radyasyonê yên bi hêz çêdike. Ev kember, ji kembera tîrêjê ya Van Allen a Dinyayê jî bihêztir in, keriyên bi enerjiya bilind dixin nava xwe. Pêdivî ye ku keştiya fezayê ya Europa Clipper li hember bombebarana domdar a ji van perçeyan, yên ku potansiyela têkdana alavên elektrîkê yên li ser balafirê hene, bisekinin.

Li şûna ku keştiya fezayê bikeve gerîdeyek parkkirinê ya li dora Europa, dê li dora Jupiter bixwe. Bi dûrketina ji giyanê gazê û kemberên wê yên radyasyonê, keştiya fezayê dikare bi ewlehî nêzî Europa bibe ji bo rêze firîna li seranserê mîsyonê. Ev nêzîkatiya stratejîk rê dide zanyaran ku ji nêz ve rûbera heyvê ya enigmatîk lêkolîn bikin û daneyên girîng berhev bikin.

Destpêkirina mîsyona Europa Clipper di Mijdara 2024-an de tê plansaz kirin. Ji ber ku NASA pêşengiya rêbazên nû dike ji bo keşfkirina laşên ezmanî, ev mîsyona awarte soz dide ku nehêniyên Ewrûpayê veke û li ser potansiyela jiyana jiyanî ya di pergala meya rojê de bêtir agahdarî peyda bike.

Pirs û Bersîv

1. Çima NASA ji bo mîsyona Europa Clipper depoyek çêkir?

NASA ji bo parastina amûrên elektronîkî yên hesas ên li ser keştiya fezayê ya Europa Clipper ji hawîrdora radyasyonê ya tund a li dora Jupiterê parêzek çêkir. Kevir astên tîrêjê heya sînorên pejirandî kêm dike, elektronîk diparêze.

2. Qada magnetîkî ya Jupiter çawa bandorê li mîsyona Europa Clipper dike?

Qada magnetîkî ya Jupîterê ku 20,000 hezar qatî ji ya Dinyayê xurtir e, kemberên radyasyonê yên bi hêz çêdike. Pêdivî ye ku keştiya fezayê li hember bombebarana domdar a ji perçeyên bi enerjiya bilind ên ku di van kemberan de asê mane, bisekinin, ku dikarin mudaxeleyî alavên elektrîkê bikin.

3. Çima keştiya fezayê ya Europa Clipper li şûna ku bikeve gerîdeya parkkirinê ya li dora Ewropayê, li dora Jupiter digere?

Li şûna ku keştiya fezayî bikeve dorbereke parkkirinê ya li dora Ewropayê, li dora Jupiter xwe digere. Bi dûrketina ji Jupiter û kemberên wê yên tîrêjê, keştiya fezayê dikare bi ewlehî nêzikî Europa bibe ji bo lêkolînek nêzîktir di dema rêze firînên di dema mîsyonê de.

4. Mîsyona Europa Clipper kengê ji bo destpêkirinê tê plansaz kirin?

Mîsyona Europa Clipper niha tê plansaz kirin ku di Mijdara 2024-an de were destpêkirin.