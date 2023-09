Astronot Frank Rubio Piştî Mîsyona Fezayê ku Rekor-Şikandina Rekorê Vegere Dike

By

Astronotê NASAyê Frank Rubio, ku xwedan rekora DYEyê ya ji bo dema herî dirêj a domdar a li fezayê derbas bûye, di 27ê îlonê de vedigere Cîhanê, mîsyona ku salekê li Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) dom kir, bi dawî tîne. Rubio, tevî du kozmonotên rûsî, Sergey Prokopyev û Dmitri Petelin, di eslê xwe de li orbita nizm a Erdê ji ber derketina sarkerê li mala rêwîtiya wan a plansazkirî, kapsulek Soyuz li qereqola fezayê, di Kanûna 2022-an de asê mabûn.

Ji bo çareserkirina pirsgirêkê, hem NASA û hem jî ajansa fezayê ya rûsî Roscosmos sefera ekîbê şeş ​​mehên din dirêj kirin. Wan tesbît kir ku kapsula rijyayî ne guncan e ku ekîbê bîne malê, ji ber ku ew xetera germbûna zêde di dema vegerandina atmosfera Erdê de vedihewîne. Wekî encamek, ekîb dê bi kapsulek Soyuz a şûna ku vala hatî şandin vegere Cîhanê.

Di seranserê mîsyona xweya fezayê ya dirêj de, Rubio bi malbata xwe re di têkiliyê de bi rêkûpêk ma û ji bo piştgirîyê pişta xwe da ekîba xwe. Wî bal kişand ser girîngiya dîtina hevsengiyek di navbera kar û rihetiyê de ji bo parastina tenduristiya wî ya derûnî. Mîsyona Rubio, ku bi tevahî 371 rojên li pey hev li fezayê bû, rekora berê ya Dewletên Yekbûyî ku ji hêla astronot Mark Vande Hei ve di sala 2021-an de hatî destnîşan kirin şikand.

Tevî şer û aloziyên jeopolîtîk ên Rûsya û Ukrayna berdewam, NASA û Roscosmos xebatên xwe yên hevkariyê li ISS berdewam kirin. Ekîban nûçeya mîsyona xwe ya dirêjkirî baş girt, û rêvebirê bernameya qereqola fezayê ya NASA, Joel Montalbano, bi henekî behsa îhtîmala firîna di qeşayê de wekî xelat kir.

Rubio, bijîjkek bijîjkî, diyar kir ku ew ê mîsyonê qebûl nekira ger ku wî bizanibûya ku ew ê salekê wî ji malbata xwe dûr bixista. Lêbelê, wî wextê xwe li fezayê bi lêkolîna şewitandinê, beşdarî lêkolînên tenduristiya mirovan, û meyla tomatoyên fezayê wekî beşek ji ezmûna xweya zanistî ya bijare herî zêde bikar anî.

Ji bo ku bibin şahidê derketina Rubio ji qereqola fezayê, temaşevan dikarin di 27ê Îlonê de li ser malpera ajansê li NASA TV-yê temaşe bikin. Tê plan kirin ku keştî di demjimêr 3:51 am ET ji qereqola xwe ya fezayê derkeve, bi vegirtina daketinê di 6ê sibehê ET de dest pê dike. .

Çavkanî: NASA, Mashable