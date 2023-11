Rastiyên Rêwîtiya Fezayê: Ji Xewnên Jupiterê wêdetir

By

Posta medyaya civakî ya NASA ya vê dawiyê ya ku îhtîmala seredana Jupiterê dipirse di nav dilxwazên fezayê de bû sedema tevliheviyek. Digel ku ajansa fezayê zû lêborîn xwest ji bo her hestên birîndar, girîng e ku meriv dijwarî û tixûbên rêwîtiya fezayê yên ku di bin gotina wan de ne nas bike.

Lêgerîna fezayê her gav ji ber xwesteka mirovatiyê ya berfirehkirina asoyên me û vegerandina nav deverên nediyar ve hatî geş kirin. Lêbelê, ev xewn divê ji hêla têgihîştina zanistî û nirxandinek rastîn a kapasîteyên me yên teknolojîk ve bêne nerm kirin. Ne ecêb e ku SpaceX ya Elon Musk, bi ambargoyên xwe yên kolonîzekirina gerstêrkên din, yek ji wan yekem bû ku şîroveyên NASA şermezar kir.

Bi rastî, mirovan hîna lingê xwe neavêtiye ser rûyê gerstêrka din. Dema ku NASA plan dike ku di 2030-an de astronotan bişîne Marsê, Jupiter bi tevahî çîrokek cûda ye. Jupiter ku bi qasî 385 mîlyon mîl (611 mîlyon kîlometre) dûrî Cîhanê ye, kêşeyên giran derdixe holê. Radyasyona wê ya zexm dê ji mirovan re kujer be, û atmosfera wê ya qalind rûxeyek zexm tune ku em li ser dakevin.

Lêbelê, heyva Jupiter Europa çirûskek hêviyê pêşkêş dike. Zanyar bawer dikin ku Europa dibe ku potansiyela jiyana mîkrobial bihewîne û dikare di pêşerojê de bibe cîhek lêgerînê. Lêbelê, ev ê di teknolojiya rêwîtiya fezayê de pêşkeftinên girîng hewce bike, ku dibe ku çend dehsal bidome.

Di vê navberê de, NASA ji bo mîsyona Europa Clipper, ku dê di sala 2024-an de dest pê bike, amade dike. Ev mîsyon armanc dike ku li ser rûyê qeşaya Ewrûpayê lêkolîn bike û potansiyela wê ya astrobiyolojîk bi qasî 50 firînên nêzîk vekolîne.

Digel ku xwezayî ye ku meriv xewna keşfkirina dûrên galaksiya me bike, girîng e ku em rastiyên zanistî û sînorên ku hewildanên meya keşfê ya fezayê çêdikin binirxînin. Lêborîna NASAyê bîranînek bû ku her çend em çu carî dev ji xewna xwe bernedin, divê xewnên me di têgihiştinek hişyar a tiştê ku niha pêkan e de bin.

Pirs û Bersîv

Ma mirov dikarin biçin Jupiter?

Na, seredana Jupiterê niha ne pêkan e ji ber dûrbûna wê ya zehf ji Dinyayê, tîrêjên wê yên zexm, û nebûna rûyek hişk a ji bo daketinê.

Mîsyona Europa Clipper çi ye?

Mîsyona Europa Clipper, ku tê plansaz kirin ku di Cotmeha 2024-an de dest pê bike, armanc dike ku heyva Jupiter Europa lêkolîn bike. Ew ê firrînên nêzîk ên heyva cemidî pêk bîne da ku potansiyela wê ya ji bo mêvandariya jiyanê baştir fam bike.

Mirov wê kengê dakevin Marsê?

NASA plan dike ku di sala 2030an de astronotan dakeve Marsê. Mars, ku ji dinyayê re nêziktir e û mezinahî û pêkhateyek mîna gerstêrka me heye, li gorî Jupiter ji bo keşfkirina mirovan şert û mercên guncantir peyda dike.