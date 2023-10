Lêkolîna Nanocarriers Di Nifûsa Alman de Berbelavbûna Antîbodîyan Li Dijî Polyethylene Glycol (PEG) eşkere dike.

By

Lêkolînek vê dawîyê ku ji hêla lêkolînerên Enstîtuya Max Planck ve ji bo Lêkolîna Polymerê hatî çêkirin, ronahiyê dide ser belavbûna antîbodîkên li dijî glycol polyethylene (PEG) di nav nifûsa Alman de. PEG maddeyek hevpar e ku di kozmetîk, xwarin û derman de tê bikar anîn. Hebûna antîkoran li dijî PEG dikare bandorek girîng li ser bandoriya dermanên bijîjkî yên ku nanocarriers bikar tînin bandor bike.

Lekolînwanan armanc kir ku lêkolîn bikin ka çiqas antîbodên li dijî PEG berê di civaka Alman de hene û ew çawa dikarin bandorê li karanîna nanohilgiran di dermankirinên bijîjkî de bikin. Antîkor bi gelemperî ji hêla pergala berevaniyê ve têne hilberandin da ku li dijî enfeksiyonên virusê şer bikin. Lêbelê, hate keşif kirin ku antîkor jî dikarin li dijî PEG, molekulek bi avahiyek nisbeten hêsan pêşve bibin.

PEG di bijîjkî de tê bikar anîn da ku ji bo hilgirên narkotîkê yên nanosized wekî pêçek parastinê tevbigere, dema gera wan di nav xwînê de zêde dike. Ev bi taybetî ji bo pêşkeftina nanohilgiran di dermanên penceşêrê de têkildar e. Lêbelê, lêkolînê dît ku antîkorên li dijî PEG xwe bi nanohilgirên pêçandî ve girêdidin, wan ji pergala berevaniyê re xuya dikin û bandorên wan ên dermankirinê asteng dikin.

Tîma lêkolînê zêdetirî 500 nimûneyên xwînê yên ku ji nexweşan di sala 2019-an de hatine girtin lêkolîn kirin. Wan kifş kir ku di 83% ji nimûneyan de antîkorên PEG têne tespît kirin. Balkêş e, ku giraniya van antîkoran bi temenê kesên hatine ceribandin re berevajî ve girêdayî ye, û destnîşan dike ku dibe ku berbelavbûna antîkoran ji hêla zêdebûna vê dawîyê ya karanîna PEG û guheztina pergala berevaniyê ya bi temen ve were bandor kirin.

Encamên vê lêkolînê ji bo tedawiyên bijîjkî yên pêşerojê ku nanocarriers bikar tînin, bandorên girîng hene. Lekolînwan bawer dikin ku dibe ku pêdivî be ku derman bêne sererast kirin da ku bersiva pergala berevaniyê ya li dijî antîpên PEG-ê were hesibandin. Guhertinên muhtemel dikarin li şûna PEG bi maddeyên alternatîf an jî ferdîkirina mîqdara malzemeya çalak li gorî berhevoka antîpodê di xwîna nexweşek de bin.

Lêkolînên din têne plan kirin ku lêkolîn bikin ka dermanên nanocarrier çawa dikarin werin adaptekirin da ku pêşî li kêşeyên ku ji hêla antîkorên li dijî PEG ve têne derxistin. Armanc pêşxistina nêzîkatiyên nûjen e ku di dermankirinên bijîjkî de radestkirina dermanan bi bandor misoger dike.

Bi tevayî, ev lêkolîn girîngiya têgihîştina berbelavbûn û bandora antîbodîyan li dijî PEG-ê di pêşkeftina nanocarrieran de ji bo dermankirinên bijîjkî ronî dike. Bi çareserkirina van pirsgirêkan, lêkolîner dikarin bandor û ewlehiya dermankirinên li ser nanocarrier çêtir bikin û potansiyel şoreşa encamên lênihêrîna tenduristiyê bikin.

