Nêrînên Nû Li bendê ne: Bi Teleskopa Fezayê ya Romayê re ecêbên gerdûnê vekin

Amade bin ku hûn dest bi rêwîtiyek neasayî ya di nav gerdûnê de bikin ji ber ku Teleskopa Fezayê ya Romanî ya Nancy Grace ya pir pêşbînîkirî ji bo destpêkirina xwe ya girîng di Gulana 2027-an de amade dike. Bi kapasîteyên xwe yên serpêhatî, ev mîsyona NASA tê xwestin ku têgihîştina me ya Galaksiya Riya Şîrîn û pê ve şoreş bike.

Yek ji armancên sereke yên Teleskopa Fezayê ya Romayê ew e ku lêkolînek berfireh li ser Bulgeya Galaktîkê bike. Ev herêm, ku li navenda galaksiya me ye, di nav ewrên tozê de ye ku nerîna me ya ecêbên wê yên ezmanî asteng dike. Lêbelê, bi dîtina înfrasor a balkêş a teleskopê, zanyar dê karibin bikevin van perdeyan û sirên di hundurê de veşartî vekin.

Bi lêkolîna tîrêjên nazik ên ronahiyê yên ku ji hêla sed mîlyon stêrk ve têne derxistin, Teleskopa Fezayê ya Romayê dê bikaribe hebûna cûrbecûr tiştên ezmanî nas bike. Di nav wan de gerstêrkên derve, stêrkên dûr, bedenên qeşayî yên di pergala meya rojê de, çalên reş, û hê bêtir hene. Sêwirana wê ya nûjen, ku dîmenek berfireh û dîtina rast vedihewîne, teleskopê dike makîneyek keşfê ya balkêş.

Teleskop dê teknîkek bi navê mîkrolensîng bikar bîne da ku bûyerên bêhempa û balkêş ên li gerdûnê bibîne. Microlensing çêdibe dema ku tiştên ezmanî bi rengek bêkêmasî li hev dikin, dibe sedema ku heybera pêşiyê wekî mezinkarek xwezayî tevbigere, bi kurtî ronahiya stêrkên dûr xurt bike. Bi kişandina wêneyan her 15 hûrdeman ji bo du mehan, û dûbarekirina vê pêvajoyê şeş ​​caran di mîsyona xwe ya bingehîn a pênc-salî de, Teleskopa Fezayê ya Romayê armanc dike ku zêdetirî hezar gerstêrkan eşkere bike, ku hin bi potansiyel di nav devera jîngehê ya wan de cih digirin. stars.

Wekî din, çavdêriyên ku ji hêla Teleskopa Fezayê ya Romayê ve hatine kirin dê di derheqê belavbûna gerstêrkên li dora celebên stêran de, di nav de pergalên binar, nihêrînên hêja peyda bikin. Wekî din, ew ê beşdarî lêkolînên li ser stêrkên neutron, çalên reş, dwarfên qehweyî, tiştên kembera Kuiper-ê bibe, û tewra têgihîştina me ya çalakiya erdhejê ya ku di nav stêrkan de pêk tê baştir bike.

Gava ku em bi dilgermî li benda destpêkirina Teleskopa Fezayê ya Romayê ne, bendewariya keşfên balkêş û têgihîştinên hiş-aqilmend ên ku li pêş in çêdibe. Zanîna me ya li ser gerdûnê berbi berferehbûnê ve diçe, ku me rû bi rû bi heybetên ku nayên xeyalkirin li derveyî gerstêrka me hene. Amade bibin ku bi heybet bin.

Pirsên Pir tên Pirsîn

Teleskopa Fezayê ya Nancy Grace Roman çi ye?

Teleskopa Fezayê ya Romanî ya Nancy Grace mîsyoneke NASAyê ye ku armanc dike ku dîmenek berbiçav a Galaksiya Riya Şîrîn û ji wê derê peyda bike. Ew bi vîzyona infrasor ve hatî saz kirin da ku di nav ewrên tozê yên ku dîtina me ya tiştên ezmanî asteng dikin re binihêrin.

Lêkolîna Dem-Domainê ya Bulge ya Galactic çi ye?

Lêkolîna Galactic Bulge Time-Domain Survey beşek ji mîsyona Teleskopa Fezayê ya Roman e. Ew balê dikişîne ser lêkolîna herêma navendî ya Galaksiya Riya Şîrî, û karanîna kapasîteyên bêhempa yên teleskopê ji bo şopandina bi sedan mîlyon stêrk bikar tîne.

Teleskopa Fezayê ya Romayê dê gerstêrkan çawa bibîne?

Teleskopa Fezayê ya Romayê dê teknîka mîkrolensîqê bi kar bîne da ku gerstêrkan bibîne. Ev diqewime dema ku tişt bi rengek bêkêmasî li hev dikin, dibe sedem ku tişta pêşîn ronahiya ku ji stêrkên paşerojê derdixe mezin bike. Bi şopandina van bûyeran, teleskopê armanc dike ku hezar gerstêrkan eşkere bike.

Teleskopa Fezayê ya Romayê dê kîjan tiştên din ên ezmanî lêkolîn bike?

Ji bilî gerstêrkên derve, Teleskopa Fezayê ya Romayê dê stêrkên neutronî, çalên reş, dwarfên qehweyî, tiştên kembera Kuiperê tesbît bike û lêkolîn bike û beşdarî lêkolînên erdhejnasiya stêrkan bibe.

Teleskopa Fezayê ya Romayê dê kengî bixebite?

Mîsyona bingehîn a Teleskopa Fezayê ya Romayê ji bo pênc salan tê plankirin. Di vê demê de, ew ê gelek anketan pêk bîne, di nav de Lêkolîna Dem-Domain a Galactic Bulge, da ku gelek dane û têgihiştinên gerdûnê berhev bike.