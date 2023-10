Mexlûqê nepenî li peravê li Papua Gîneya Nû hat şuştin

By

Kurte: Pispor ji bermahiyên riziyayî yên mexlûqekî ku li peravê li Papua Gîneya Nû şuştin, matmayî dimînin. Digel ku nasnameya wê ya tam hîn ne diyar e, pispor texmîn dikin ku dibe ku ew pîlotek pîlot, delfîn, çêleka deryayê, an tewra şok be.

Vedîtinek ecêb li Papua Gîneya Nû pêşwaziya seyrangerên peravê kir, ji ber ku bermahiyên zirav û riziyayî yên mexlûqek nenas li peravê xuya bûn. Pispor niha lêkolînê li vê mexlûqê dikin ku cureyên wê û sedema mirina wê diyar bikin.

Her çend nasnameya rastîn a afirîdê sir bimîne jî, biyologên deryayî gelek îhtîmal pêşniyar kirine. Dibe ku ew pîlotek pîlot be, ku bi serê xwe yên dorgirtî û laşên xwe yên bulboz tê zanîn. Di heman demê de delfîn xwedî taybetmendiyên fizîkî yên wekhev in, ku wan dike berendamek potansiyel.

Dewarên deryayê, an jî manateyan, îmkanek din e ku ji hêla pisporan ve têne pêşkêş kirin. Ev mammalên deryayî yên mezin û nerm bi gelemperî li deverên peravê têne dîtin û bi parêzên xwe yên giyaxwar têne zanîn. Xuyabûna wan a bêhempa, bi çîpên mîna paçik û laşek girover, hin dişibin afirîdê razdar.

Hêjayî balkişandinê ye ku hin pisporan jî destnîşan kirine ku dibe ku bermayiyên mexlûqê aîdî şorkan be. Ji ber rewşa hilweşînê, dijwar e ku meriv taybetmendiyên tam ên ku dê vê hîpotezê piştrast bike destnîşan bike. Lêbelê, şorkan li avên derdora Papua Gîneya Nû serdest in û cûrbecûr celebên ku li herêmê dijîn hene.

Zêdetir analîz û vekolîna bermayiyan dê were kirin da ku bêtir ronîkirina nasnameya mexlûqê. Testkirina DNA û analîza skeletal dikare bibe alîkar ku bersivên berbiçavtir peyda bikin. Heya hingê, ev vedîtina nepenî hem zanyar û hem jî seyrangerên behrê dikişîne û wan dihêle ku li ser razên deryayê bifikire.

– Balafira pîlot: Cureyekî balînayan ku bi serê xwe yên dorvekirî û bedenên xwe yên bulboz tê naskirin.

– Dolphin: Memikdarên avî yên xwedî taybetmendiyên fizîkî yên dişibin waliyan.

- Gawên deryayê: Her weha wekî manatee tê zanîn, mammalek deryayî ya giyaxwar û gewre, bi çîpên mîna paçik û laşê girover.

– Şark: Masîyekî nêçîrvan û bi îskeletê kartilaginous.

