Teqîna nepenî û çiraka ronahiyê niştecihên Melbourne dihejîne: Meteor dikeve atmosfera cîhanê

Niştecîhên li bakurê rojhilatê Melbourne şeva Çarşemê matmayî man ji ber ku dengek bilind û ronahiyek birûskî ezman ronî kir. Pispor di wê baweriyê de ne ku ev diyarde ji ber ku meteorek ketibû atmosfera Cîhanê, gelên herêmê li Doreen, Mernda, Balwyn û Doncaster dîl girt.

Spekulasyonên li ser çavkaniya deng ji xebata rê û fîşekan bigire heya birûskê an jî heta UFO-yê. Lêbelê, Dr. Brad Tucker, astronomek ji Zanîngeha Neteweyî ya Avusturalya, diyar kir ku ravekirina herî maqûl meteor bû. Wî meteor wekî perçeyên asteroîdên ku ji hev vediqetin û di fezayê re derbas dibin binav kir.

Meteorê ku ji bo temaşekirinê berpirsiyar e, hate texmîn kirin ku mezinahiya topek basketê ye, bi qasî 10 cm û 40 cm fireh e. Ew bi leza ecêb ya dora 20 km di çirkeyê de ango 72,000 km di saetê de diçû, dema ku ket atmosfera Cîhanê enerjiyek girîng derxist. Dr.

Her çend meteorên bi vî rengî ne asayî ne jî, lê dîtin û pêşbînîkirin dijwar in. Zanyar bi domdarî li ser baştirkirina rêbazên xwe yên nasîn û şopandina van tiştan dixebitin, nemaze yên mezintir ku bi potansiyel dikarin ji bo Erdê xetereyek çêbikin. Dr. Tucker tekezî li ser pêwîstiya hişyarî û lêkolîna van bûyeran kir da ku têgihîştina me ya jêderk û pêşkeftina pergala rojê zêde bike.

Xweşbextane, di derbarê bandora meteoran de hewcedarî bi panîkê nîne. Lêbelê, girîng e ku meriv her dîtin an serpêhatiyên bûyerên weha ji rêxistinên mîna Rêxistina Meteor a Navneteweyî an Fireballs li Esman re ragihîne. Ev rapor beşdarî lêkolîna zanistî dibin û di derheqê xweza û tevgera meteoran de nihêrînên hêja peyda dikin.

Ev bûyera dawî ya li Melbourne ne yekane ye, ji ber ku fenomenên bi vî rengî li deverên din ên Avusturalya qewimîn. Di Tebaxê de, Victoria bû şahidê tîrêjek ronahiyê ya nepenî ku li ezmanê şevê diherike, di dawiyê de bi dengek geş bû. Ajansa fezayê ya Awistralyayê piştrast kir ku ew encama şewitandina bermahiyên fezayê bû. Bi heman rengî, niştecîhên Sydney di sala 2021-an de teqînek ne diyar ragihandin, digel ku rayedar tu delîlên rast nedîtin.

Di encamê de, rûdana meteoran bi tevahî ne asayî ye. Her çend dibe ku ew wekî bûyerên sosret xuya bikin, ew ji zanyaran re fersendên hêja peyda dikin da ku di sirên gerdûna me de kûr bigerin. Hişyarbûn, lêkolîn û ragihandin di eşkerekirina razên van mêvanên ezmanî de rolek girîng dileyzin.

