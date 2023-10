Keşfa Nû: Stêrnasan Teqîna Nepenî ya Pêlên Radyoyê yên 8 Milyar Sal Berê Teşhîs Dikin

By

Astronoman vê dawîyê keşfeke balkêş kirin, teqîneke bi hêz a pêlên radyoyê ku 8 mîlyar sal derbas bû heta ku bigihêje dinyayê, dîtin. Ev bûyer, ku wekî teqîna radyoya bilez (FRB) tê zanîn, ne tenê pir dûr e, lê di heman demê de yek ji enerjîktirîn e ku heya niha hatiye dîtin.

Teqînên radyoyê yên bilez teqînên pêlên radyoyê yên tund in ku tenê millisecond dom dikin, û eslê wan ji stêrnasan re sirek dimîne. Yekem FRB di sala 2007-an de hate nas kirin, û ji hingê ve, bêhejmar ji van çirûskên ezmanî hatine dîtin ku ji xalên cihêreng li seranserê berferehiya gerdûnê derketine.

Tevî lêkolîna zêdetirî deh salan, sedemên rastîn ên van FRB-ê ne diyar in. Lêbelê, zanyar ji bo ravekirina bûyerên wan gelek teoriyan pêşkêş kirin. Vegotinek gengaz ev e ku ev teqîn ji stêrkên neutronî yên pir magnetîzekirî yên ku wekî magnettar têne zanîn têne encamdan û mîqdarên pir enerjiyê derdixin. Hîpotezek din destnîşan dike ku FRB dibe ku encama yekbûna çalên reş an stêrên neutronî be.

Dîtina vê FRB ya taybetî, ku 8 mîlyar sal mesafeyek bêhempa geriyaye, ji bo stêrnasan qonaxek girîng nîşan dide. Bi lêkolîna van bûyerên dûr, lêkolîner hêvîdar in ku li ser şert û pêvajoyên ku di gerdûna destpêkê de hebûn, têgihiştinê bistînin.

Fêmkirina esl û xwezaya teqînên radyoyê yên bilez dikare der barê bûyerên kozmîk ên ku bi mîlyaran salan gerdûna me şekil dane de, îşaretên hêja peyda bike. Zanyar lêkolîna li ser sirên van îşaretên radyoyê yên bi hêz didomînin, bi karanîna cûrbecûr amûr û teleskopan ji bo lêkolîna taybetmendî û şêwazên wan.

Digel ku di derxistina nehêniyên teqînên radyoya bilez de gelek pêşkeftin hatine çêkirin, ji bo ku bi pêbawerî cewhera wan a rastîn diyar bikin bêtir çavdêrî û dane hewce ne. Kifşkirina vê FRB-ya dûr şahidiyek jêhatî û bîhnfirehiya stêrnasan e di lêgerîna wan de ji bo famkirina sirên gerdûna me.

Çavkanî:

- CNN: 'Astronom sînyala 8 milyar sal berê tespît dikin'