Lêkolîn Pêşniyaz dike ku Veberhênana Mamikan li Fezayê Mumkun be, lê Lêkolînek Zêdetir Pêwîst e

Lêkolînek vê dawiyê ya ku ji hêla lêkolînerên Japonî ve hatî kirin destnîşan kir ku nûvekirina mammalan li fezayê dikare pêkan be. Ezmûna ku li Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî hat kirin, bandora mîkrogravîteyê ya li ser embrîyoyên memikan ronî kir. Digel ku lêkolîn ji bo kolonîzasyona fezayê ya pêşerojê sozê dide, lêkolînek din hewce ye ku vedîtinan rast bike û anormaliyên potansiyel çareser bike.

Di lêkolînê de 90 embrîyoyên mişk ên du-xaneyî şandin Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî ku bi yekîneyeke taybetî ya helandin û çandina embriyoyê re hatin şandin. Astronotan dema ketin orbitê, embrîyoyên cemidî helandin û çanda xwe domandin. Li ser sosretiya lêkolîneran, şaneyên blastocyst, qonaxa destpêkê ya pêşkeftina embrîyoyê, bi qasî embrîyoyên ku di şert û mercên laboratorê yên birêkûpêk ên li ser Erdê de têne çandin, bi bandor pêşve çûn.

Berevajî lêkolînên berê yên ku nenormaliyên di embrîyoyên ku di gravîta sifir de mezin bûne pêşniyar dikin, embrîyoyên mişk hejmarên şaneyên tîpîk û taybetmendiyên din nîşan didin. Ev keşf têgihîştina ku li fezayê nemumkin e hilberandina memikan dişoxilîne. Digel vê yekê, lêkolîneran hişyar kirin ku vedîtinên wan pêşîn bûn û bi ceribandinên pêvek verastkirinê hewce dikirin.

Dema ku ev encamên destpêkê sozdar in, divê hûrgelên lêkolînê bêne pejirandin. Ezmûn tenê li ser mişkan sekinî û dibe ku bandora li ser embrîyoyên mirovan cuda be. Lêkolînên berê di embrîyoyên behrê û amfîbiyan de ku di mîkrogravîtiyê de mezin bûne de anormaliyên nazik eşkere kirine. Ji ber vê yekê, pêdivî ye ku lêkolînek din were kirin da ku bi tevahî bandora potansiyela bêhêziyê li ser nûvekirina mammalan fêm bike.

Hêviya vehilberîna serketî ya li fezayê ji bo hewildanên kolonîzasyona fezayê ya pêşerojê bandorek girîng heye. Encamên vê lêkolînê dibe ku rê li ber hilberîna mirov û heywanan li fezayê veke, di nav de heywan jî, di dawiyê de hebûna domdar a mirovî li derveyî Erdê pêk tîne. Lêbelê, divê em hişyar bimînin û lêkolîna li ser bandor û dijwariyên mimkun ên ku bi hilberînê re di hawîrdorek mîkrogravîtiyê de têkildar in berdewam bikin.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pirs: Ma mamik dikarin li fezayê bi serfirazî mezin bibin?

A: Lêkolînek vê dawîyê ya ku li ser Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî hat kirin, destnîşan dike ku dibe ku ji nû ve hilberîna mammalan li fezayê mimkun be. Lêbelê, lêkolînek bêtir hewce ye ku van dîtinan rast bikin û berfireh bikin.

Pirs: Lêkolîn bi çi ve girêdayî bû?

A: Di lêkolînê de embryonên mişk şandin Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî, li wir hatin helandin û çand. Embriyon di qonaxên destpêkê yên blastocyst de pêş ketin, mîna embrîyoyên ku di bin şert û mercên laboratorê yên birêkûpêk de li ser rûyê erdê hatine çandin tevdigerin.

Pirs: Ma vedîtin ji bo mirovan derbasdar in?

A: Lêkolîn li ser mişkan sekinî, û bandora mîkrogravîteyê li ser embrîyoyên mirovan dibe ku cûda be. Ji ber vê yekê, girîng e ku lêkolînek zêde were meşandin da ku bandorên potansiyel ên li ser nûvekirina mirovan li fezayê fam bike.

Pirs: Encamên ji nû ve hilberandina serketî ya li fezayê çi ne?

A: Ger nûsandina memikan bi serfirazî li fezayê were bidestxistin, ew dikare bandorek girîng ji bo hewildanên kolonîzasyona fezayê ya pêşerojê hebe, ku rê bide hebûna mirovan a domdar li derveyî Erdê.

Pirs: Çi kêşeyên ku divê bêne çareser kirin?

A: Her çend lêkolîn pêşniyar dike ku nûvekirina mammalan li fezayê gengaz be jî, pêdivî ye ku potansiyela anormalî an tevliheviyên nediyar bi hûrgulî were lêkolîn kirin berî ku hewildanên weha bêne şopandin.