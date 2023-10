Zagonek Gerdûnî ya Nû ya Xwezayê: Pêşveçûn Li Hemî Pergalên Tevlihev derbas dibe

Tîmek ji zanyar û fîlozofan têgehek bingehîn ku ew jê re dibêjin "qanûnek wenda ya xwezayê" destnîşan kirin. Ew îdia dikin ku evolution ne bi jiyana biyolojîkî ve sînordar e lê pêvajoyek bingehîn e ku ji bo hemî pergalên tevlihev ên gerdûnê, ji laşên ezmanî bigire heya avahiyên atomê, derbas dibe. Tîm "Qanûna Zêdekirina Agahdariya Fonksiyonî" pêşniyar dike, ku diyar dike ku her pergalek, zindî an nejîndar, dê pêşbikeve ger veavakirinên cihêreng li gorî fonksiyonê hilbijartî bin.

Lekolînwan sê taybetmendiyên diyarker ên pergalên pêşkeftî nas dikin: pirbûna pêkhateyan, cihêrengiya aranjmanan, û hilbijartina ji bo fonksiyonê. Ew pêşniyar dikin ku ev taybetmendî ji pergalên pêşkeftî yên tevlihev ên li qadên cihêreng re hevpar in.

Mifteya vê qanûna gerdûnî ya xwezayê di têgeha "hilbijartina ji bo fonksiyonê" de ye. Lêkolîner li ser teoriya Darwîn ya hilbijartina xwezayî berfireh dikin, fonksiyonê li sê celebên cûda dabeş dikin: îstîqrar, domdariya dînamîkî, û nûbûn. Fonksiyon êdî ne bi taybetmendiyên zindîbûnê ve sînordar e, lê taybetmendiyên ku beşdarî hebûna domdar, cihêrengbûn û tevliheviya pergalê dikin vedihewîne.

Lêkolîn vê teoriyê bi mînakên ji çarçoweya biyolojîk û nebiyolojîkî nîşan dide. Ew rêwîtiya pêşkeftina jiyanê ya li ser Erdê, ji derketina fotosentezê heya pêşkeftina tevgerên tevlihev, ronî dike. Lêbelê, têgîna pêşveçûnê ji jiyana organîk derbas dibe. Mînakî, Padîşahiya mîneral, rêça xweya pêşkeftinê nîşan dide, ku li wir veavakirinên mîneralên hêsan bi demê re bûne sedema yên tevlihevtir.

Wekî din, stêrk bi xwe bi çêkirina hêmanên girantir, di cihêrengî û tevliheviya kîmyewî ya gerdûnê de ecêbek evolusyonê temsîl dikin.

Lêkolîn tekez dike ku peşveçûna Darwîn di vê diyardeya xwezayî ya berfireh de rewşek taybetî ye. Ew pêşniyar dike ku prensîbên ku cihêrengiya jiyana li ser Erdê dimeşîne ji pergalên bêcan re jî derbas dibin.

Ev lêkolîn, ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hatî weşandin, xebatek hevkar e ku zanyarên ji dîsîplînên cihêreng tê de beşdar dibin. Bi naskirina meyla gerdûnî ya pergalên tevlihev ên ji bo hilberîna nûbûn, aramî û domandina dînamîkî, ev lêkolîn têgihîştina me ya pêşkeftinê wekî taybetmendiyek xwerû ya gerdûna meya herdem-pêşveçû ji nû ve pênase dike.

Çavkanî:

- Gotarên Akademiya Zanistî ya Neteweyî