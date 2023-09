Sand Fying Gravity: Fenomenek ku Peymanên Zanistî Dixebitîne

Lêkolînerên li Zanîngeha Lehigh keşfek balkêş kirin ku li dijî aqilmendiya kevneşopî ye: qûma ku ber bi jor ve diherike. Ev diyardeya nedîtî baweriyên berê yên derbarê materyalên granular de dijwar dike û rêyên nû ji lêgerîna zanistî re vedike.

Lêkolîna ku di kovara bi prestîj a Nature Communications de hate weşandin, ronahiyê dide dîmenek ku ravekirinê red dike. James Gilchrist, profesorê Endezyariya Kîmyewî û Biomolekulî li Lehigh's PC Rossin College of Engineering and Applied Science, û yek ji nivîskarên kaxezê, matmayîbûna xwe anî ziman, û got, "Piştî bikaranîna hevkêşeyên ku herikîna materyalên granular diyar dikin, me dikare bi awakî berbiçav nîşan bide ku bi rastî ev kerpîç mîna maddeyek granular tevdigerin, ji bilî ku ew ber bi jor ve diherikin."

Materyalên granular, yên wekî qûm, ji ber tevgerên xwe yên bêhempa demek dirêj di bin lêkolîna zanistî de ne. Ew hem xwedan taybetmendiyên hişk û hem jî şilkî ne, ku dînamîkên wan tevlihev û dijwar dikin ku fêm bikin. Di vê lêkolînê de, lêkolîner balê dikişînin ser analîzkirina behreyên qûmê yên ku di hawîrdorek kontrolkirî de diherikin.

Bi ceribandinên hûrgulî û modela matematîkî, lêkolîneran keriyên qûmê ku li dijî gravîteyê dimeşin, dîtin, vedîtinek awarte ku berevajî têgihîştina meya kevneşopî ya ka çawa materyalên granular tevdigerin. Ev vedîtin destnîşan dike ku dibe ku ji ya ku berê dihat fikirîn bêtir dînamîkên granular hebe.

Encamên vê lêkolînê dûr û dirêj in, qadên ku ji endezyariyê û zanistiya materyalê wêdetir e. Fêmkirina mekanîzmayên bingehîn ên li pişt vê diyardeyê dikare bandorê li pîşesaziyên cihêreng bike, wek avahî, çandinî, û derman. Wekî din, ew dikare nêzîkatiyên nû ji bo veguheztin û pêvajoyên pîşesaziyê îlham bide.

Vedîtina qûma ku ber bi jor ve diherike qadeke nû ya lêkolîna zanistî vedike. Gava ku lêkolîner li vê xaka nenas kûrtir dikolin, em dikarin pêşkeftinên din pêşbîn bikin ku dê zanîna meya heyî bitewînin û di pir dîsîplînan de nûbûnê bimeşînin.

