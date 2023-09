Lêkolîna Nû Çareseriya Potansiyel a Vegirtina Mîkrobên li Stasyona Fezayê ya Navneteweyî nîşan dide

Lêkolînek vê dawîyê ku li Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) hat kirin, çareseriyek potansiyel a pirsgirêka domdar a enfeksiyona mîkroban eşkere kir. Mîkrobên ku ji hêla astronotan û barhilgiran ve têne ISS-ê têne hilanîn, dikarin xelekên xewê yên ku wekî biyofilm têne zanîn çêbikin. Ev biyofilm ji bo tenduristiya astronotan xeternak in û dikarin zirarê bidin alavên li qereqolê. Lêbelê, dermankirinek ku rûberek bingehîn a silicon tê de di pêşîlêgirtina avakirina biyofilmê de encamên sozdar nîşan da.

Biyofilm matrisên kompleks ên hucreyan in ku ji hêla mîkroban ve têne hilberandin, û ew dikarin li ser rûyên cihêreng ên ISS, di nav de cilên fezayê û pergalên avê, werin dîtin. Digel ku hin mîkrob bê zirar in an jî sûdmend in, yên zirardar dikarin ji pergala berevaniya laş dûr bikevin û bibin sedema zirara tevnê. Van mîkrobên zirardar ji hêla biyofilmên ku ew diafirînin têne parastin, rê dide wan ku razayî bimînin û ji tespîtê dûr bikevin.

Dermankirina rûnê ya bingehîn a silicon yekem car li ser Erdê hate ceribandin û di pêşîgirtina avakirina biyofilmê de bi bandor bû. Di ceribandina ISS de, astronotan materyalên rûkalê bi lubrîcantê derman kirin û wan bi bakteriya bi navê Pseudomonas aeruginosa vekir. Piştî sê rojan înkubasyona li ser stasyonê, ceribandinan nîşan da ku lubricant rê li ber kombûna bakteriyan li ser rûxan girtiye.

Ev vedîtin bi taybetî ji bo mîsyonên fezayê yên demdirêj ên ji bo Heyv û Marsê girîng e, ku li wir wergirtina parçeyên yedek an jî vegerandina ekîbên bilez bo Erdê ne mumkin e. Dîtina çareseriyên ji bo kêmkirina enfeksiyona mîkrobîkî ji bo domandina tenduristiya astronotan û misogerkirina fonksiyona amûran pir girîng e.

Ji xeynî sepanên wê yên li fezayê, dibe ku ev lêkolîn di heman demê de ji bo paqijkirina amûrên bijîjkî û kêmkirina korozyona mîkrobê di pîşesaziyên mîna hilberîna neft û gazê de jî bandorek hebe. Pêşîlêgirtina avakirina biyofilmê dikare bibe alîkar ku xetereyên têkçûna amûrê û rijandina neftê ya xeternak kêm bike.

Ev lêkolîn di kovara npj Microgravity de di 16ê Tebaxê, 2021 de hate weşandin.

Çavkanî:

- Pênaseya biyofilm: "Biofilm qatek mîkroorganîzmayan e, di nav wan de bakterî jî hene, ku bi rûyekî ve girêdide û matrixek parastinê çêdike ku jê re maddeya polîmerî ya derxaneyî (EPS) tê gotin." (Çavkanî: Study.com)

- Pênaseya mîkroban: “Mîkrob mîkroorganîzmayên wek bakterî, vîrus, kêzik û protozoa ne ku pir piçûk in ku bi çavê rût nayên dîtin.” (Çavkanî: News-Medical.net)