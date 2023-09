By

NASA’yê ragihand ku daneyên Teleskopa Fezayê ya James Webb di atmosfera gerstêrka derve K2-18 b de hebûna molekulên “karbon-hilgir” eşkere kirine. Ev vedîtin ku bi qasî 120 salên ronahiyê ji dûr ve li qada jîngehê ya stêrka wê ya mêvandar cih digire, ev vedîtin çavdêriyên berê yên ku ji hêla Teleskopa Fezayê Hubble ve hatine çêkirin zêde dike ku hebûna atmosferek dewlemend a hîdrojenê û rûberek bi okyanûsa avê li ser K2-18 b nîşan dide.

K2-18 b, ku di sala 2015an de ji aliyê Teleskopa Fezayê Keplerê ve hat keşfkirin, her 33 rojan carekê li dora stêrka xweya dwarê sor bi dûrahiya 13 milyon kîlometreyî dizivire. Digel ku ev mesafe bi qasî ji sê parên dûrahiya di navbera Mercury û Rojê de di pergala meya rojê de ye, rastiya ku stêrkên dwarfên sor piçûktir û sartir in, dihêle ku K2-18 b di nav devera ku lê dijîn de hebe, ku potansiyel ava şil lê hebe.

Wek "mînî-Neptûn", K2-18 b bi qasî 8.6 qat ji Dinyayê girantir e. Ev cure gerstêrka derve di pergala meya rojê de tune, û stêrnasan têgihiştina atmosfera wan bi sînor heye. Lêbelê, NASA bawer dike ku ev cîhanên "Hycean", mîna K2-18 b, ji bo hebûna jiyanê jîngehên sozdar pêşkêş dikin.

Çavdêriyên dawî yên ku ji aliyê teleskopa Webb ve hatine kirin, hebûna metan û karbondîoksîtê di atmosfera K2-18 b de nîşan didin. Wekî din, kêmbûna amonyak û vedîtina potansiyela dimethyl sulfide îhtîmala okyanûsên avê di binê atmosfera dewlemend a hîdrojenê ya gerstêrkê de destnîşan dike.

Digel ku pirbûna van molekulan girîng e, NASA destnîşan dike ku ew şiyana gerstêrkê ya piştgirîkirina jiyanê garantî nake. K2-18 b xwedan tîrêjek ji Dinyayê mezintir e û dibe ku okyanûsa wê pir germ be an jî ne şil be. Zêdetir çavdêriyên gerstêrka ezoger dê hewce bin da ku bêtir dane berhev bikin û têgihîştinek zelal a pêkhate û jîngehbûna wê peyda bikin.

Teleskopa Webb ji ber ronahiya stêrka xwe ya mêvandar nikare rasterast K2-18 b binêre. Di şûna wê de, stêrnas xwe dispêrin rêbaza derbasbûnê, ku bi riya wê ew kêmbûna sivik a ronahiya stêrkê dema ku gerstêrk li ber wê derbas dibe, temaşe dikin. Ev rêbaz rê dide analîza ronahiya ku di atmosfera gerstêrka exogerê re derbas dibe, li ser pêkhateya wê têgihiştinê peyda dike.

NASA tekez dike ku ev vedîtin tenê destpêk e, ji ber ku gelek çavdêriyên din ên li ser gerstêrkên exoger-zonê yên potansiyel hene ku werin. Ajans li bendê ye ku çavdêriyên Webb ên pêşerojê dê gelek agahdarî li ser gerstêrkên derve û potansiyela wan a piştgirîkirina jiyanê peyda bike.

Çavkanî: NASA, Zanîngeha Cambridge