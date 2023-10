Bandora Bermahiyên Fezayê li Atmosfera Dinyayê

By

Lêkolînek nû ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hatî weşandin eşkere dike ku bermahiyên fezayê, ku ji parçeyên bermayî yên roket û keştiyên fezayê pêk tên, bandorek potansiyel a mayînde li ser avhewaya Cîhanê dike. Zanyaran mîsyonek lêkolînê bi karanîna amûrek hesas a ku bi balafirek lêkolînê ya taybetî ve girêdayî ye ji bo analîzkirina atmosferê pêk anîn û di stratosfera Cîhanê de rêjeyên girîng ên aluminium û metalên biyanî dîtin.

Lekolînwanan karîbûn van metalên nadir bi yên ku di roket û satelaytan de têne bikar anîn bidin hev, û destnîşan kir ku metala vaporkirî îhtîmal e ku ji keştiyên fezayê yên ku di dema vegerê di atmosferê de dişewitîne derketiye. Profesor Daniel Cziczo, hev-nivîskarê lêkolînê, girîngiya dîtina vê materyalê ku ji hêla mirovî ve hatî çêkirin li devera ku tê texmîn kirin ku bêkêmasî ya atmosferê ye, ronî dike. Ew tekezî li ser pêwîstiya vekolînek hûrtir li ser her guhertinên ku li stratosferê diqewimin, ku herêmek aram a atmosferê ye, tekez dike.

Armanca lêkolînê ew bû ku şik û gumana demdirêj çareser bike ku atmosfera jorîn a Cîhanê ji hêla pîşesaziya fezayê ya mezin dibe bandor dibe. Lêbelê, lêkolîna vê devera ku heta 51 kîlometre li ser rûyê erdê dirêj dibe, pir dijwar e. Ji bo ku lêkolîna xwe bikin, zanyar balafirek NASA WB-57 bikar anîn ku ji atmosfera 19 kîlometre li ser erdê li Alaskayê nimûne.

Analîza nimûneyan eşkere kir ku metal di derdora 10% ji pariyên asîda sulfurîk de hene, ku piraniya pariyên li stratosferê pêk tînin û beşdarî parastin û tamponkirina tebeqeya ozonê dibin. Wekî din, lêkolîneran zêdetirî 20 hêmanên bi rêjeyên ku di keştiyên fezayê de têne bikar anîn de tespît kirin. Nemaze, metalên wekî lîtium, aluminyûm, sifir û lîpa ji nûveketina keştiya fezayê ji metalên ku di toza kozmîk a xwezayî de têne dîtin pir pirtir hatine dîtin.

Ev lêkolîn di demekê de tê ku pîşesaziya fezayê ber bi geşbûneke nedîtî ve diçe, ku di sala 180-an de 2022 mûşek avêtine rekorê, li gorî sala 136-an 2021. Her ku bêtir satelayt û keştiyên fezayê têne avêtin li ser rêgeha Erdê û ji derveyî wê, hêjmara bermahiyên ku dikevin hundir. tê payîn ku atmosfer zêde bibe. Ji nû ve ketina roket û satelaytan, û her weha ketina satelaytan di nav atmosferê de, dibe sedema hebûna van pariyên aerosolê li stratosferê.

Stratosphere di pergala avhewa ya Erdê de rolek girîng dilîze. Ew qata ozonê ye, ku beşek ji tîrêjên Rojê dihewîne û nahêle ku bigihîje rûyê gerstêrkê. Tebeqeya ozonê ji bo parastina hemî zindiyên li ser Erdê pêdivî ye, û bêyî wê, jiyan wekî ku em dizanin dê ne mumkun be.

Ev lêkolîn bandora girîng a ku dagirkirina mirovan û firîna fezayê dibe ku li ser gerstêrka me hebe ronî dike. Ew balê dikişîne ser hewcedariya bilez a têgihiştin û pêşînkirina lêkolîna Erdê da ku encamên potansiyel ên ku ji çalakiyên pîşesaziya fezayê têne kêm kirin.

Çavkanî:

Karûbarên Akademiya Zanîngeha Niştimanî