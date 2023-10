Lekolînwan Membranên Antîbacterial bi karanîna Çarçoveyên Metal-Organîkî Pêşdixin

Tîmek lêkolîneran bi karanîna çarçoveyên metal-organîk (MOF) ên ku di fîlimek zirav de hatine bicîh kirin, membranên antîbakterîal pêşve xistin û diyar kirin. MOF kompleksên metal ên pir poroz in ku xwedan cûrbecûr sepanan in, di nav de radestkirina derman û paqijkirina jîngehê. Lêbelê, têgihîştina MOF-ê dema ku di nav polîmeran de têne bicîh kirin çawa dixebitin hîn jî dijwariyek e.

Lekolînwanan teknîkek nû ya bi navê mîkroskopiya elektronîkî ya şopandina tîrêjê-îon-tîrêjê (FIB-SEM) bikar anîn da ku pêwendiya di navbera MOF û polîmeran de di nav membranan de lêkolîn bikin. Ev teknîk îstîqrara pêkhateyên MOF zêde dike û dîmenek hûrgulî ya pirçan peyda dike.

Sê membranên cûda hatin afirandin, her yek MOFek cihêreng heye: CPO-27-Ni, CuBTTri, an jî her du. Lekolînwanan dît ku kompleksên metal bi rengek wekhev li seranserê membranan belav bûne û li hev nakin. Wan her weha dît ku dema ku ew hat berdan oxide nîtrîk (NO), molekulek xwedan taybetmendiyên antîbakterî, membranan xwedî rê û bersivên cûda bûn.

CPO-27-Ni di berteka şilbûnê de zû NO berdan, dema ku CuBTTri wekî katalîzator tevdigere û dema ku di laşê mirovan de li ber çavkaniyek xwezayî ya NO-yê tê derxistin serbestberdanek NO ya domdar hildiberîne. Dema ku her du MOF hatin hev, membranan pergalek radestkirina NO ya bilez û domdar bi dest xistin.

Lekolînwan bawer dikin ku ev pergala radestkirina du-qonaxê dikare di cîhazên bijîjkî de bikêr be, bandorên antîbakteriyal tavilê û pêşîlêgirtina dirêj-dirêj a qirêjiya mîkroban peyda bike. Encamên vê lêkolînê ji bo têgihiştinek çêtir a MOF û serîlêdanên wan ên potansiyel di warên cihêreng de dibe alîkar.

Çavkanî: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. Çarçoveya metal-organîk a tevlihev Perçeyên matrixê yên tevlihev: nerînên li ser radestkirina hevdemî ya şilbûyî û katalîtîk a oksîdê nîtrîkî bi karanîna mîkroskopa elektronê ya kryo-skankirinê. ACS Appl Mater Interfaces. 2023:acsami.3c11283.

Definitions:

Çarçoveyên metal-organîk (MOF): Kompleksên metal ên pir poroz

Polîmer: Molekulên mezin ên ku ji yekîneyên dubare pêk tên

Mîkroskopiya elektronîkî ya şopandina tîrêjê-îon-teqandî (FIB-SEM): Teknîkîyek ku kryojenîkê bikar tîne da ku aramiya pêkhateyên MOF zêde bike û dîmenek berfireh peyda dike

Oksîdê nîtricê (NO): Molekulek xwedan taybetmendiyên antîbakteriyal e ku dikare sepanên biyolojîkî hebe.

Çavkanî: ACS Applied Materials & Interfaces