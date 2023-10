Lêpirsînên Nû yên li ser Mîsyona Karûbarên Pêşkêşkirina Bazirganî ya 29-an a SpaceX-ê li Stasyona Fezayê ya Navneteweyî

By

Laboratoriya Neteweyî ya Stasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) û NASA bi heyecan in ku webinarek dahatûyê ragihînin ku dê lêkolînên balkêş ên ku li ser 29-emîn mîsyona Karûbarên Bersivdana Bazirganî ya SpaceX (CRS) li îstasyona fezayê pêk tên, bike. Ev mîsyon soz dide ku pêşkeftinên zanistî yên girîng bîne ku dikare bandorên kûr li ser mirovahiyê bike.

Di webinar de dê panelîstên birûmet ên ku dê li ser barên cihêreng ên ku li ser keştiya fezayê ya SpaceX Dragon têne avêtin nîqaş bikin û lêkolîn bikin ka lêkolîna ku li ser ISS hatî kirin çawa dikare bi kêrî me hemûyan were. Di panelê de pisporên ji warên cihê cihê hene, her yek perspektîf û pisporiya xwe ya taybet tîne nîqaşê.

Dr. Emilie Dressaire, Asîstan Profesor li Zanîngeha California, Santa Barbara, dê ronahiyê bide ser lêpirsîna "Wicking in Gel-Coated Tubes" ku ji hêla NSF ve hatî fînanse kirin. Armanca vê lêkolînê ew e ku rola mukusê di gihandina dermanan de di nav pişikan de fam bike, ku potansiyel şoreşek dermankirinên respirasyonê bike.

Dr. Sonja Schrepfer, Profesora Beşa Surgeriyê li Zanîngeha Kalîforniyayê, San Francisco, dê li ser lêpirsîna "Çîpên Paqijiya Endezyariya Tiştê Di Microgravity" de ku ji hêla NSF ve hatî fînanse kirin de nêrînan parve bike. Bi lêkolîna têkiliya di navbera pîrbûna pergala berevaniyê û kapasîteyên nûjen ên hucreyên kezebê de, ev lêkolîn dikare rê li ber nêzîkatiyên nûjen ên ji bo şerkirina nexweşiyên bi pîrbûnê veke.

Dr. Ken Savin, Şefê Zanyarê Redwire Space, dê pêşkeftinên bioçapkirinê, nemaze pilana ambargoya Redwire ya çapkirina şaneyên dilê mirovî li fezayê bi karanîna Tesîsa BioFabrication-a xweya zemînê binirxîne. Vê lêkolîna serpêhatî dikare îmkanên nû di dermanê vejenerî de veke û bi potansiyel sînorkirinên ku li ser Erdê rû bi rû mane derbas bike.

David Corporal, Endezyarê Lêkolînê li Boeing, dê li ser lêpirsîna "Pêşkêşkirina Antimicrobial Boeing" bigere. Bi ceribandina materyalek antîmîkrobîkî li cîhên cihêreng li seranserê qereqola fezayê, ev lêkolîn armanc dike ku ewlehiya mîsyonên fezayê yên pêşerojê bi kêmkirina xetera gemariya mîkrobialî zêde bike û misoger bike.

Dr. Kathryn Gardner-Vandy, Alîkarê Profesorê Avhewa û Fezayê li Zanîngeha Dewleta Oklahoma, dê hûrguliyên li ser projeya ragihandina perwerdehiyê ya "Choctaw Heirloom Seeds" parve bike. Ev destpêşxerî armanc dike ku xwendekaran li ser girîngiya parastina tovên mîras û rola potansiyel a ku ew dikarin di çandiniya domdar de bilîzin, teşwîq û perwerde bike.

Webinar, ku ji bo Sêşemê, 31ê Cotmeha, 2023, demjimêr 1:XNUMX EDT hatî plansaz kirin, dê ji bo weşana zindî li ser malpera Laboratoriya Neteweyî ya ISS ji bo gel û li Zoom ji bo medyayê peyda bibe. Endamên medyayê yên ku dixwazin beşdar bibin têne teşwîq kirin ku bi kêmî ve saetek berî bûyerê ji bo gihîştina Zoom qeyd bikin. Wekî din, gel dikare bi pirsan ji lêkolîneran re bi karanîna hashtag #ISSNationalLab li ser medyaya civakî tevbigere.

Tê pêşbînîkirin ku SpaceX CRS-29 ne zûtir ji Yekşemê, 5ê Mijdara 2023, demjimêr 10:01 êvarê EST ji Navenda Fezayê ya Kennedy ya NASA were avêtin. Agahiyên bêtir li ser projeyên ku ji hêla Laboratoriya Neteweyî ya ISS ve têne piştgirî kirin li ser vê mîsyonê dê di rojên pêş de bi çapemenî û raya giştî re were parve kirin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Armanca webinar ya pêşerojê çi ye?

A: Armanca webinar ew e ku li ser lêkolînên ku li ser 29-emîn mîsyona Karûbarên Bersivdana Bazirganî ya SpaceX-ê li Stasyona Fezayê ya Navneteweyî pêk tê de agahdarî peyda bike.

Pirs: Panelîstên ku beşdarî webinarê dibin kî ne?

A: Di panelê de pisporên wek Dr. Emilie Dressaire, Dr. Sonja Schrepfer, Dr. Ken Savin, David Corporal, û Dr. Kathryn Gardner-Vandy hene.

Pirs: Ez çawa dikarim beşdarî webinar bibim?

A: Webinar dê li ser malpera Laboratoriya Neteweyî ya ISS ji bo gel û li Zoom ji bo medyayê zindî were weşandin. Nûnerên medyayê dikarin ji bo gihîştina Zoom qeyd bikin, û gel dikare bi karanîna hashtag #ISSNationalLab li ser medyaya civakî pirsan bipirse.

Pirs: SpaceX CRS-29 kengê tê destpêkirin?

A: Destpêka niha ji bo Yekşemê, 5-ê Mijdara 2023-an, demjimêr 10:01 êvarê EST ji Navenda Fezayê Kennedy ya NASA-yê tê plansaz kirin.