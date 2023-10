By

Zanyaran keşfeke serketî kirin - di binê qalika Dinyayê de okyanûsek mezin veşartî ye. Ava ku di zinarekî bi navê 'ringwoodite' de tê hilanîn, 400 kîlometre di binê erdê de ye. Ev vedîtin rê li ber têgihiştinê girt ku li binê rûyê erdê sê qat zêdetir av ji hemî okyanûsan bi hev re heye.

Av di rewşek bêhempa de tê hilanîn ku jê re rewşek mîna spongeyê tê tomar kirin, ku ne şil, hişk û ne jî gaz e, lê rewşa çaremîn e. Struktura krîstal a ringwoodite dihêle ku ew hîdrojenê bikişîne û avê bikişîne, ku ew wekî spongek tevbigere.

Jeophysicist Steve Jacobsen, beşek ji tîmê li pişt vedîtinê, got, "Ez difikirim ku em di dawiyê de delîlek ji bo çerxa avê ya tevahiya Erdê dibînin, ku dibe ku alîkariya ravekirina mîqdara mezin a ava şil a li ser rûyê gerstêrka me ya niştecîh bike."

Vedîtin bi lêkolîna erdhejan û analîzkirina pêlên şokê yên ku ji hêla erdhejmêran ve têne hildan, hate kirin. Hebûna avê di zinaran de bi van lêkolînên erdhejê hat piştrastkirin.

Ev vedîtin ji bo têgihiştina me ya çerxa avê ya Erdê û mîqdara mezin a avê li gerstêrka me bandorek girîng heye. Ew her weha ronahiyê dide sirên ku di binê qalikê Erdê de veşartî ne û ecêbiya domdar a xwezayê ronî dike.

Ji xeynî vê vedîtina balkêş, zanyaran di van demên dawî de bi alîkariya robotek di binê avê de ekosîstemek bi tevahî nû di binê qalikê volkanîkî de jî kifş kirin. Van vedîtinan tînin bîra me ku hîna pir tişt hene ku em li ser gerstêrka me û razên wê yên veşartî fêr bibin.

