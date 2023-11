Vedîtina Nû Okyanûsa Mezin a Binzemîn eşkere dike

Wusa dixuye ku her roj keşfên zanistî yên hişber hene ku têgihîştina me ya cîhanê dişoxilîne. Ji çalên reş bigire heya parzemînên veşartî, ecêbên gerdûnê qet naqedin. Û niha, zanyaran vedîtinek ecêb derxistine: okyanûsek mezin di binê qalikê Erdê de veşartî ye.

Lêkolînên berê nîşan dabûn ku av dikare di hundurê zinarên mantoyê de were hilanîn, lê lêkolînek nû 400 kîlometreyî di binê erdê de di nav celebek kevirê bi navê 'ringwoodite' de avek mezin derxistiye holê. Tiştê balkêş ev e ku ev av ne di rewşek şil, hişk an gazê de ye, lê di halê çaremîn de ye, dişibihe avahiyek mîna sponge.

Gotara zanistî ya bingehîn a bi navê 'Dehydration melting at the top of the bottom manty', ku di sala 2014 de hate weşandin, encamên destpêkê peyda kir. Tîma lêkolînê kifş kir ku avahiya krîstal a ringwoodite xwedan şiyanek bêhempa ye ku hîdrojenê bikişîne û avê bikişîne, bi bandor mîna spongek tevdigere.

Jeofîzîknas Steve Jacobsen, ku beşek ji tîmê bû, girîngiya vê vedîtinê wiha vegot: "Ez difikirim ku em di dawiyê de delîlek ji bo çerxa avê ya tevahiya Erdê dibînin, ku dibe alîkar ku ravekirina mîqdara mezin a ava şil li ser rûyê cîhana me. estare. Zanyar bi dehsalan li vê ava kûr a winda digeriyan.”

Zanyaran bi lêkolîna erdhejan û analîzkirina pêlên şokê yên ku di binê rûyê erdê de bi karanîna erdhejmaran hatine tespît kirin, karîbûn hebûna avê di zinara ringwoodite de nas bikin. Heger di zinar de tenê %1 av hebe jî, ev tê vê wateyê ku di binê rûyê erdê de sê qat zêdetir av ji hemî okyanûsan bi hev re heye.

Ev vedîtina balkêş tenê yek ji gelek pêşkeftinên zanistî yên vê dawiyê ye. Vedîtinek din a ecêb hate çêkirin dema ku zanyaran bi robotek di binê avê de qalikên volkanîkî vedîtin û ekosîstemek bi tevahî nû vekir. Her ku diçe diyar dibe ku xweza hîna jî bêhejmar sirên ku li benda eşkerebûnê ne, vedihewîne.

Pirs û Bersîv:

Pirs: ringwoodite çi ye?

A: Ringwoodite celebek kevir e ku dikare avê di avahiyek mîna sponge de hilîne.

Pirs: Hebûna avê di binê rûyê erdê de çawa hate kifş kirin?

A: Zanyaran erdhejîn lêkolîn kirin û pêlên şokê yên ku ji hêla erdhejmêran ve hatine tesbît kirin analîz kirin da ku ava ku di kevirê ringwoodite de asê maye nas bikin.

Pirs: Tê texmîn kirin ku çiqas av li binê rûyê erdê heye?

A: Ger kevirê ringwoodite tenê %1 av hebe, dê sê qat zêdetir av li binê rûyê erdê ji hemî okyanûsan bi hev re hebe.