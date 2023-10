Zanyaran keşfeke sosret kirine: Okyanûsek berfereh di bin qalika Dinyayê de veşartî ye, ku tê de sê qat zêdetir av ji hemû okyanûsên li ser rûyê gerstêrkê heye. Av di zinarekî bi navê "ringwoodite" de ku 400 kîlometre di binê erdê de ye de tê hilanîn.

Lêkolîna ku di sala 2014-an de hate weşandin eşkere kir ku av di zinara mantoyê de di rewşek bêhempa de ku bi navê "dewleta mîna sponge" tê zanîn tê hilanîn, ku ne şil, hişk û ne jî gaz e, lêbelê rewşa çaremîn e. Ev vedîtin îhtîmala çerxa avê ya tevahî Erdê vedike ku pirbûna ava şil li ser rûyê gerstêrkê rave dike.

Jeofîzîknas Steve Jacobsen, beşek ji tîmê li pişt vedîtinan, girîngiya ringwoodite rave kir, ew wekî "spongek" rave kir ku dikare hîdrojenê bikişîne û avê bigire. Struktura krîstal a ringwoodite dihêle ku ew mîqdarek berbiçav a avê di kûrahiya mantoyê de bihelîne, di têgihîştina zanyaran de li ser belavkirina avê ya Erdê de xelekek winda peyda dike.

Zanyaran bi lêkolîna çalakiya erdhejê û pêlên şokê yên ku ji ber erdhejan çêdibin ev vedîtina bingehîn pêk anîn. Bi saya vê analîzê, wan hebûna avê di ringwoodite kûr di binê rûkê de nas kir. Ger di zinar de tenê %1 av hebe, ev tê wê maneyê ku di binê erdê de sê qat zêdetir av ji hemû okyanûsên cîhanê bi hev re heye.

Ev vedîtina okyanûsa veşartî ya di binê qalika Dinyayê de ne tekane serkeftina vê dawiyê ye di lêkolînên zanistî de. Di heman demê de lêkolîneran dema ku bi robotek binê avê ve qalikê volkanîkî vedikolin ekosîstemek bi tevahî nû kifş kirin. Van vedîtinan li ser gerstêrka me mezinahiya qadên nenaskirî tekez dikin.

