Kometek Mezin Nêzîkî Erdê Dike: Bûyerek Ezmanî ya Sêwirmendî ya Pêşbînîkirî

Bûyerek esmanî ya balkêş dema ku kometek mezin ber bi Dinyayê ve diherike, nêzîk dibe. Ev ziyaretvanê kozmîkî yê neasayî ku du caran ji Çiyayê Everestê mezintir e, ku jê re "Devil Comet" tê binavkirin, temaşevanên ezman û astronoman jî dîl girtiye. Lêbelê, netirsin, ji ber ku ew li gorî pisporan ji bo mirovahiyê xeternak e.

Bi navê "Devil Comet", ku bi fermî wekî 12P / Pons-Brooks tê zanîn, yekem car di 1812 de xuya bû û di 1883 de ji nû ve derket holê, û ew kir kometek perîyodîk bi heyama orbitalê ya bi qasî 71 salan. Ji xeynî mezinahiya xwe, ev komet ji ber volqana xweya qeşayê ya çalak, ku di kometan de diyardeyek kêm e, di nav hevalên xwe de derdikeve pêş.

Ev volqanên qeşayê, ku wekî hêlînên cryomagma jî têne zanîn, ji tevliheviyek bêhempa ya qeşa, toz û gazê pêk tên. Wekî encamek, ew gazê ji hundur derdixin, li fezayê dîmenek balkêş diafirînin. Zanyaran texmîn dikin ku tenê bi qasî 20 kometên bi volkanên berfê yên bi vî rengî çalak hene.

Salnameyên xwe ji bo nîvê nîsana sala bê nîşan bikin, ji ber ku Şeytan Comet dê di ronahiya xwe ya herî geş de be dema ku ew bigihîje dûrahiyek bi qasî 232 mîlyon kîlometre (an 144,158,116 mîl) ji Cîhanê. Her çend ew bi çavê rût xuya bibe jî, ew garantî ye ku ew bi dûrbînan an jî teleskopa hewşê ya hindik xuya bibe.

Pirsên Pir tên Pirsîn

1. Gelo Îblîs Comet ji bo mirovahiyê xeter e?

Na, Şeytan Comet ji mirovahiyê re xeternak e. Piştrast bin, ew tenê dîmenek esmanî ya bi heybet e ku dê ezmûnek matmayî ji temaşevanên ezman re peyda bike.

2. Ma Devil Comet xwedî taybetmendiyên yekta ye?

Bêsînor! Şeytan Comet ne tenê du caran ji Çiyayê Everestê mezintir e lê di heman demê de xwedan volqanek qeşayê ya çalak e, ku ew dike fenomenek gerdûnî ya kêm û balkêş.

3. Xuyabûna vê kometê çend caran çêdibe?

Keştiya Îblîs li pey rêgezeke periyodîk dimeşe û bi qasî 71 salan carekê tê dîtin. Dîtina wê ya paşîn di 1812 û 1883 de pêk hat, ku xuyabûna wê ya paşîn di nîvê Nîsanê ya sala pêş de tê çaverê kirin.

4. Çi dibe sedema çirûskên sporadîkî yên ronahiyê ji Comet-a Îblîs?

Ev teqîn wekî teqînan têne zanîn, di dema ku komet bi rengek berbiçav çalaktir dibin û gaz û tozê bi lezek bilez berdidin. Şeytan Comet derketinên berbiçav û berbiçav nîşan dide, ku ew ji bo zanyaran dike mijarek eleqeyek mezin.

5. Navokê Comet Îblîs çiqas mezin e?

Texmînên stêrnasan destnîşan dikin ku navika Keştiya Şeytan 12.4 mîl e, ku du caran ji Çiyayê Everestê mezintir e. Ev mezinahiya kolos wê ji hevpîşeyên xwe yên ezmanî cuda dike.

Gava ku rêwîtiya ezmanî ya Comet-a Îblîs vedibe, stêrnas nebaweriya bedewiya wê hembêz dikin. Dê çavê xwe li nûvekirinan bigirin û ji bo bûyerek ezmanî ya awarte ya ku soz dide temaşevanên ezmanan di heybetê de bihêle amade bibin. Piştrast bin ku ev gerokê kozmîkî yê dêw bi tenê derbas dibe, dihêle ku em bi heybetiya wî tam bikin berî ku ew sefera xwe ya ezmanî bidomîne.