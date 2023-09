Enstîtuya Teknolojiya Marsê: Rê li Koloniyên Marsî vedike

By

Civata Marsê, ku di sala 1998-an de ji hêla Dr. Robert Zubrin û endamên din ve hatî damezrandin, demek dirêj e ku ji bo lêkolîna teknolojiyên niştecîhbûnê ji bo Marsê û pêşvebirina feydeyên mîsyonên weha ve girêdayî ye. Li ser bingeha hewildanên wan, rêxistinê vê dawiyê destpêşxeriyek nû ya balkêş ragihand - damezrandina Enstîtuya Teknolojiya Marsê.

Armanca bingehîn a Enstîtuya Teknolojiya Marsê ew e ku teknolojiyên pêwîst ji bo afirandina hebûnek domdar li ser gerstêrka sor pêş bixe. Dema ku pargîdaniyên mîna SpaceX li ser avakirina pergalên veguheztinê yên ku bigihîjin Marsê disekine, enstîtu armanc dike ku pirsgirêka jiyan û pêşkeftina li hawîrdorên Marsî çareser bike.

Li ser girîngiya vê hewldanê, Dr. Robert Zubrin, ku di heman demê de serokê Civata Marsê ye, tekez kir ku pêdivî bi saziyek tenê ji bo pêşkeftina teknolojiyên girîng heye. Wî got, "SpaceX û pargîdaniyên din ên destpêkirina karsaziyê jixwe bi lez dimeşin da ku pergalên veguheztinê yên ku dikarin me bigihînin gerstêrka Marsê pêşve bibin. Ya ku hewce dike saziyek e ku ji bo pêşxistina teknolojiyên ku dê destûrê bide me ku em li wir bijîn, veqetandî ye."

Bi balkişandina li ser aliyên teknolojîk ên kolonîzasyonê, Enstîtuya Teknolojiya Marsê armanc dike ku faktorên girîng ên wekî pergalên piştgiriya jiyanê, avakirina jîngehê, hilberîna xwarinê, û karanîna çavkaniyê çareser bike. Van deveran ji bo afirandina jîngehek domdar û bijûnbar ji bo koloniyên Marsiya yên pêşerojê girîng in.

Heya nuha, hûrguliyên bêtir di derbarê Enstîtuya Teknolojiya Marsê de, tevî deverên lêkolînê yên taybetî û hevkarên wê, hêj nehatine ragihandin. Lê belê bi avabûna vê saziyê re, xewna ku mirov bibe cureyên pir gerstêrkan gaveke girîng diavêje. Bi pêşxistina teknolojiyên ku ji bo kolonîzasyona Marsiyan hewce ne, enstîtu dê di şekildana paşeroja lêgerîna fezayê de rolek girîng bilîze.

Definitions:

- Civaka Mars: Rêxistinek parêzvaniya fezayê ku balê dikişîne ser xwendina teknolojiyên niştecihbûnê yên ji bo Marsê û danasîna mîsyonên li gerstêrka sor.

- Enstîtuya Teknolojiya Marsê: saziyek ku ji bo pêşdebirina teknolojiyên ku ji bo damezrandina hebûna li Marsê hewce ne tê veqetandin.

Çavkanî:

- Civata Marsê (URL nehatiye peyda kirin)