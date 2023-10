Mars Orbiter Mission-2: Keşifkirina Marsê bi Barkêşên Hêzdar

By

Hindistan xwe amade dike ji bo qonaxek din di keşifkirina fezayê de bi Mars Orbiter Mission-2, ku wekî Mangalyaan-2 jî tê zanîn. Dê ev mîsyon bi cûrbecûr bargiraniyên zanistî, her yek di qonaxên cihêreng ên pêşkeftinê de were saz kirin.

Yek ji bargiranên sereke Ceribandina Toza Orbita Marsê (MODEX) e, ku dê di piştrastkirina hebûna xelekên hîpotezkirî yên Marsî û vedîtina çavkaniya tozê de rolek girîng bilîze. Toz bi potansiyel dikare ji heyvên enigmatîk ên Marsê, Phobos û Deimos derkeve. Fêmkirina eslê vê tozê dê di derheqê pêvajoyên jeolojîk ên li Marsê de zanyariyên hêja peyda bike.

Barek din a girîng ceribandina Radyo Occultation (RO) ye, ku dê balê bikişîne ser pîvandina profîlên dendika bêalî û elektronîkî di atmosfera Marsî de. Bi karanîna veguhezkerek mîkro, ev ceribandin armanc dike ku têgihiştinek kûr a pêkhate û tevgera atmosferê bistîne. Ev dane dê ji bo lêkolîna avhewa û qalibên hewayê yên li Marsê girîng bin.

Mîsyona Mangalyaan-2 dê di heman demê de Spectrometera îyonê ya enerjî (EIS) jî hebe, ku dê perçeyên enerjî yên li hawîrdora Marsî analîz bike. Ev ê ji zanyaran re bibe alîkar ku têkiliya di navbera bayê rojê û atmosfera Marsî de lêkolîn bikin, ronahiyê bidin qada magnetîkî ya gerstêrkê û bandora wê ya li ser atmosferê.

Wekî din, mîsyon dê Probeya Langmuir û Ezmûna Qada Elektrîkê (LPEX) hilgire. Van amûran dê zeviyên elektrîkê û tîrêjên plazmayê yên li ionosfera Marsî bipîvin, li ser atmosfera jorîn û têkiliya wê ya bi bayê rojê re daneyên hêja peyda bikin.

Mars Orbiter Mission-2 ji bo berfirehkirina zanîna me ya li ser Gerstêrka Sor soza mezin digire. Bi danîna van bargiranên bi hêz, ISRO armanc dike ku daneyên hêja li ser atmosfera Mars, toz û ionosphere berhev bike. Nêrînên ku ji vê mîsyonê hatine bidestxistin dê beşdarî têgihiştina me ya pêvajoyên jeolojîk û atmosferê yên Marsê bibin.

Definitions:

1. Bargiran: Amûr an alavên ku bi keştiya fezayê ji bo pêkanîna karên taybetî yên zanistî an teknîkî têne hilgirtin.

2. Ezmûna Dust Orbita Mars (MODEX): Barek zanistî ya ku armanc dike ku hebûna xelekên Marsî piştrast bike û li ser bingeh û pêkhateya tozê lêkolîn bike.

3. Ezmûna Veşartina Radyoyê (RO): Barkêşek ku profîlên dendika bêalî û elektronê di atmosfera Marsî de bi teknolojiya mîkropêl dipîve.

4. Spectrometerê îyonên enerjîk (EIS): Amûreke zanistî ya ku pariyên enerjîk ên li hawîrdora Marsî analîz dike.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): Amûrên ku qadên elektrîkê û tîrêjên plazmayê yên li ionosfera Mars dipîvin.

Çavkanî:

- ISRO (Rêxistina Lêkolîna Fezayê ya Hindistanê)