Çêkirina Têkilî: Lekolînwan Nanoribbonên Grafenê yên Kesane Bi Serkeftî Têl Dikin

Lêkolînerên li Zanîngeha Illinois Urbana-Champaign rêbazek ji bo "têlkirina" nanoribbons grafene (GNRs), çînek ji materyalên yek-alî, ku dikare di pîvandina amûrên mîkroelektronîkî de girîng be, pêşve xistin. Tîm bi karanîna pêvajoyek bingehîn a mîkroskopa tunekirina tunekirinê ya rast-nivîsandinê (STM) têkiliyên metal ên pîvana nanometer li ser GNR-yên ferdî çêkirin. Ev rêbaz destûrê dide çêkirina pêwendiyên metal ên bi GNR-yên taybetî re, û fonksiyona amûrê ya ku ji bo fonksiyona transîstorê hewce dike çêdike.

Grafen, qatek yek-atomî ya atomên karbonê, demek dirêj wekî materyalek elektronîkî ya bilez a potansiyel tê hesibandin ku bi îhtîmala ku li şûna silicon bigire. Lêbelê, grafene bi xwe ne nîvconductor e. Ji bo ku di grafenê de taybetmendiyên nîvconductor çêbike, pêdivî ye ku ew pir piçûk were çêkirin an jî di nav şeklên taybetî de were çêkirin, wekî ribbon. Di vê lêkolînê de, GNR-yên atomî yên rast hatin sentez kirin, û têkiliyên metal bi serfirazî hatin afirandin.

Tîmê mîkroskopek tunelêkirina şopandinê bikar anî da ku rûyê erdê bişopîne û GNRs nas bike. Dema ku GNR hat dîtin, lêkolîneran tîra elektronê ya di STM-ê de bikar anîn da ku depokirina metalê bişkîne û têlan biafirîne. Vê rêbaza têlhevkirinê ya rastîn destûr da çêkirina kontrolkirî ya têkiliyên metal ên li ser GNR. Lekolînwanan her weha dît ku karaktera elektronîkî ya GNR-an dema ku têkiliyên metal têne sepandin diguhezîne, ku jêhatîbûna bi mebesta guheztina taybetmendiyên wan destnîşan dike.

Yek feydeyek vê teknîkê ev e ku ew di hawîrdorek valahiya ultra-bilind de tê meşandin, dabîn dike ku materyal ji gemarên atmosferê yên ku dikarin performansa cîhazê xirab bikin bêpar bimîne. Pêngava paşîn ji bo tîmê lêkolînê ew e ku bi karanîna GNR-yên çêkirî transîstorek bikêr biafirîne û taybetmendiyên wê bipîve.

Ev serkeftin di têlkirina GNR-yên takekesî de ji bo pêşkeftina amûrên elektronîkî yên bilez îmkanên nû vedike û rê li ber pêşkeftinên din ên di teknolojiya bingehîn a grafene de vedike.

Çavkanî: Zanîngeha Illinois Grainger College of Engineering