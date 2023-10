Ronahiya sir û teqîna ku li bakurê Melbourne hat bihîstin Pisporan Li Bersivan Digerin

By

Niştecîhên li bakurê Melbourne ji ber ronahiya porteqalî ya geş matmayî man û dûv re teqînek bihêz ku roja Çarşemê berî demjimêr 9:XNUMX pêk hat. Dîmenên bûyerê bi awayekî berfireh li ser medyaya civakî hatin parvekirin, dema ku niştecihekî Doreen dema ku tiştek ji otomobîla xwe distîne şahidê fenomenê bû. Ji dengî meraq kir, ew derket kolanê da ku li çavkaniya wê lêkolîn bike.

Li gorî Sean Scanlon, niştecîhek Doreen, deng ne mîna her tiştê ku wî bihîstibû bû. "Vê yekê erd hejand û her cîranek ji mala xwe derxist," wî ji 7NEWS re got. Teqîn ne tenê li Doreenê bû, ji ber ku niştecîhên li Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, û Doncaster jî ragihandin ku dengek bilind bihîstine.

Rayedar û pisporên sektora fezayê ji ber vê bûyerê matmayî man, ji ber ku li herêmê meteorît nehat dîtin. Geoscience Australia ti çalakiya erdhejê tomar nekir, û pargîdaniya elektrîkê AusNet ti delîlên teqînan an zirarê nedît. Hikûmeta Victorian piştrast kir ku ti teqînên bê destûr li kana nêzîk an jî xebatek rê ya berdewam tune.

Ev ne cara yekê ye ku bûyerek wiha li Victoria diqewime. Di Tebaxê de, topa ronahiyê ya bi heman rengî ku bi dengek bilind re li ezmanan hat dîtin. Ajansa fezayê paşê diyar kir ku bi îhtîmaleke mezin ew bermayiyên roketeke rûsî Soyuz-2 bû ku ji nû ve ketibû atmosfera dinyayê.

Sedema ronahiya nepenî û teqîna vê dawîyê li bakurê Melbourne nenas e, hişt ku pispor û niştecîh bi dilgermî li bersivan digerin. Rayedar ji bo tespîtkirina esl û cewherê bûyerê lêkolîna xwe didomînin.

