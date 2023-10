Serkeftinek Di Têgihiştina Rîtmên Random de: Berhevdana Oscillations

By

Zanyaran ji mêj ve bi şêwazên nepêşbînîkirî yên rîtmên bêserûber, ku wekî lehiyên stokastîk têne zanîn, meraq dikin. Tevî deşîfrekirina hin qalibên mîna pêlên mêjî û lêdanên dil, bi tevahî têgihîştina pirrengiya guhertoyan pirsgirêkek maye. Lêbelê, serkeftinek girîng ji hêla tîmek pisporên navneteweyî ve hatî çêkirin. Wan çarçoveyek pêşxistiye ku rê dide berawirdkirina van lehiyan, bêyî koka wan an cewherê wan.

Tîma, bi serokatiya Peter Thomas, profesorê matematîkê yên sepandî li Zanîngeha Case Western Reserve, pirsgirêka berawirdkirina oscilatoran veguherand pirsgirêkek cebraya xêz. Nêzîkatiya wan a nû ji rêbazên berê pir rasttir e û pêşkeftinek têgehî ya mezin temsîl dike. Ev serkeftin perspektîfek geştir li cîhana oscillationan pêşkêşî dike, digel encamên potansiyel ên pisporên bijîjkî yên ku şert û mercên mîna fibrîlasyona atrial, nexweşiya Parkinson, û epîlepsiyê dixwînin.

Ji bo ronîkirina tevliheviya lerzîndanê, Thomas analojiya hejandina asîmanan û rîtmên mêjî bikar anî. Ezmanên nûjen ên li San Franciscoyê li ber bayê dihejin, lê taybetmendiyên wan ên mekanîkî wan vedigerînin nav pozîsyona xweya vertîkal. Ev tevliheviya nermbûn û berxwedêriyê dihêle ku ew di dema erdhejan de ji lerzê bijîn. Bi vî rengî, formalîzma nû ya ku ji hêla tîmê lêkolînê ve hatî pêşve xistin rê dide berhevdana pêlên mêjî û hejandina ezmanan.

Serîlêdanên cîhana rastîn ên vê vedîtinê hîn jî eşkere ne û dibe ku di warên wekî endezyariya mekanîkî û neuroscience de xwedî bandor bin. Digel ku ne bi qasî keşfên Galileo dûr e, ev serkeftin guherînek bingehîn di perspektîfê de li ser oscilatorên stokastîk temsîl dike.

Lêkolîna ku bi hûrgulî vê pêşkeftinê vedibêje di kovara Proceedings of the National Academy of Sciences de hate weşandin.

