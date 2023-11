Çûyîna nav Cîhana Êlihiyan: Demîstîfîzekirina Mîtan û Lêgerîna Feydeyan

By

Êlih, ku bi gelemperî di medyaya sereke de wekî afirîdên tirsnak têne xuyang kirin, bi rastî lehengên nenas ên ekosîstema me ne. Mixabin, çapemenî meyl dike ku çîrokên li ser batîyan sansasyonel bike, efsaneyên bêbingeh berdewam dike û tirsa nehewce geş dike. Ev têgihîştina şaş me nahêle ku em bi rastî rola girîng a bat li cîhana me dilîzin.

Berevajî baweriya populer, bat ne ew xerabên ku têne çêkirin in. Bi rastî, ew gelek karûbarên ekosîstema bingehîn peyda dikin. Yek ji van karûbaran şiyana wan a kontrolkirina nifûsa mêşên nexweşî û kêzikên çandiniyê ye, ku nerasterast tenduristiya mirovan û zeviyên çandiniyê diparêze. Êlih di belavkirina tov û poşmankirinê de jî rolek girîng dilîzin, ji bo parastina cihêrengiya biyolojîk di ekosîstemên me de dibe alîkar.

Lêkolînek navneteweyî ya vê dawiyê ya ku ji hêla pisporên li Ewrûpaya Rojava ve hatî çêkirin eşkere kir ku nîşaneyên neyînî yên medyayê yên batûkan wekî xeterek li ser tenduristiya mirovan bandorek xirab li ser hewildanên parastinê heye. Di lêkolînê de zêdetirî hezar gotarên medyayê hatin analîzkirin û hat dîtin ku dema ku gotarên ekolojîk tevkariyên pozîtîf ên zozanan nas dikin, yên ku balê dikişînin ser nexweşiyan bi giranî bat bi rengek neyînî nîşan didin.

Bi belavkirina tirs û têgihiştinên xelet ên li ser çopan, medya çandek tirsê geş dike ku hewildanên parastinê yên domdar xera dike. Ev baldariya şaş ne tenê têgihîştina me ya van afirîdên balkêş asteng dike, lê di heman demê de stereotipên zirardar jî berdewam dike.

Lê hêvî heye. Lêkolînê bal kişand ser rola girîng a ku weşana medyayî ya hevseng û berfireh dikare di veavakirina vegotina li dora bats de bilîze. Bi ronîkirina bêht awayên ku bat bi wan re tevkariyê didin başbûna mirov û tenduristiya ekosîstemayê, çapemenî dikare bibe alîkar ku valahiya di navbera têgihîştina gel û rastiya girîngiya batûkan de pir bike.

Di ronahiya pandemiya COVID-19 ya domdar de, hîn bêtir pêdivî ye ku meriv çîrokên erênî di derheqê batûkan de bêje. Digel ku rast e ku vîrus îhtîmal e ku ji celebek batûkan derketiye, girîng e ku meriv xwe ji pêşvebirina têkiliyek betanî ya di navbera bat û nexweşiyê de dûr bixe. Di şûna wê de, bila em bala xwe bidin ser wêneya mezin a batûkan wekî hevkarên hêja yên cîhana me, û çawa parastina wan ji bo saxbûna meya demdirêj girîng e.

Wext e ku em efsaneyan pûç bikin, tirsên xwe têk bibin û afirîdên ecêb ên ku bat bi rastî ne teqdîr bikin. Bi hev re, werin em piştrast bikin ku bat xwedî pêşerojek in ku ew dikarin pêşkeftina xwe bidomînin û tevkariyên bênirx ji gerstêrka me re bikin.

Pirsên Pir tên Pirsîn

Pirs: Ma bat bi rastî bi qasî ku di medyayê de têne xuyang kirin xeternak in?

A: Na, pir bat bê zirar in û di ekosîstemên me de rolek bingehîn dilîzin. Êlih tenê di rewşên kêm kêm de ji bo tenduristiya mirovan xeternak in, wek mînak dema ku ew hin nexweşiyên mîna hiriyê hildigirin.

Pirs: Ma bat bi rastî alîkariya kontrolkirina nifûsa mêş dikin?

A: Erê, bat nêçîrvanên xwezayî yên mêş in û di kontrolkirina nifûsa xwe de rolek girîng dilîzin. Bi vexwarina mîqdarên mezin ên mêş û kêzikên din ên ku dikarin nexweşiyan hilgirin, zozan bi awayekî nerasterast tevkariyê li xweşiya mirovan dikin.

Pirs: Ma bat dikarin nexweşiyan bigihînin mirovan?

A: Digel ku hin bat dikarin nexweşiyên mîna hiriyê hilgirin, heya ku tedbîrên rast werin girtin metirsiya veguheztinê hindik e. Piraniya danûstendinên mirov-batok bê zirar in, û pêdivî ye ku ji bîr mekin ku gelek heywanên din, tevî heywanên heywanan jî, dikarin nexweşiyan bigihînin mirovan.

Pirs: Ez dikarim çi bikim ku ji bo parastina batiyan alîkariyê bikim?

A: Gelek awayên ku beşdarî parastina batê bibin hene. Hûn dikarin piştgiriyê bidin rêxistinên ku ji bo parastina batûkan hatine veqetandin, li hewşa xweya xwe jîngehên dostane peyda bikin, û di derbarê rola girîng a ku bat di ekosîstemên me de dilîzin de hişyariyê belav bikin. Perwerde û belavkirina efsaneyan gavên girîng in ji bo xurtkirina helwestek erênî li hember bats.