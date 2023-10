Sernavê Nû: Vekolîna Sirên Heyvgirtinek di sala 2023-an de

Girtinên Heyvê her dem mirovên ji her temenî bala mirovan dikişîne, hestek ecêb û tirsnak derdixe holê. Di sala 2023-an de, bûyerek ezmanî ya ku wekî Chandra Grahan an Heyvê Eclipse tê zanîn dê çêbibe, ku bala dildarên astronomiyê li çaraliyê cîhanê bikişîne. Di dema girtina heyvê de, Dinya di navbera Roj û Heyvê de derbas dibe, siya xwe davêje ser rûyê Heyvê. Ev diyarde tenê dikare di dema heyvek tijî de pêk were, dema ku Roj, Erd û Heyv di xeteke rast de li hev dikin.

Chandra Grahan 2023: Eclipse Heyvê, Dîrok û dem

Girtina heyvê ya qismî dê roja şemiyê, 28ê cotmehê, dest pê bike û heya serê sibê 29ê cotmehê roja Yekşemê berdewam bike. Ji ber ku Heyv di 28ê Cotmehê de dikeve nav siya penumbraya Dinyayê, ew ê paşê têkeve herêma tarî ku bi navê umbra tê zanîn.

Demjimêra Chandra Grahan 2023: Dê girtina heyvê li Hindistanê were dîtin?

Belê, ev girtina heyvê dê li Hindistanê û li seranserê parzemîna Asyayê xuya bibe. Li gorî ajansa fezayê ya Amerîkî NASA, Hindistan ji bo vê bûyera ezmanî derfetên dîtina sereke pêşkêşî dike.

Chandra Grahan 2023: Dê li ku derê din Eclipse Heyvê xuya bibe?

Ji xeynî Hindistanê, girtina heyvê dê li seranserê Nîvkada Rojhilat jî, di nav de herêmên Afrîka, Ewropa, Asya û Avusturalya jî xuya bibe. Lêbelê, çavdêrên li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dê nebin ku bibin şahidê vê temaşeyê. Hin herêmên Brezîlyayê yên li Amerîkaya Başûr dibe ku di dema hilbûna heyvê de girtina heyvê çêbibe.

Heyvê Eclipse 2023: Chandra Grahan 2023 Dema Sutak Kaal

Dewreya sutaqê ya ku tê texmînkirin bi qasî 9 saetan bidome, 04ê Cotmehê roja şemiyê saet 06:28an dest pê dike û 02ê cotmehê roja yekşemê di saet 22:29an da bi dawî dibe.

Chandra Grahan 2023, Eclipse Heyvê: Sharad Purnima tithi, dîrok û dem

Tîta Purnima, ku sembola heyva tije ye, dê di 04:15 danê sibê roja şemiyê 28ê cotmehê de dest pê bike û roja yekşemê, 01ê cotmehê saet di 52:29 de biqede.

Eclipse Heyvê çi ye?

Girtina Heyvê bûyerên asmanî yên hevpar in ku ji deverên cihêreng ên Cîhanê têne dîtin. Ew ji du qonaxên sereke pêk tên: girtina penumbral û eclipse umbral. Girtina penumbral qonaxa destpêkê ye dema ku Heyv dikeve siya penumbral ya Dinyayê, ku dibe sedema bandorek ronîkirinê ya nazik. Zehfgirtin merheleya herî dramatîk e, ku di wê de Heyv dikeve bin siya zirav a Dinyayê. Her ku ew di nav siyê de kûrtir dibe, dibe ku Heyv tarî bibe û rengên sor, porteqalî, an qehweyî werbigire - fenomenek ku bi gelemperî wekî "heyva xwînê" tê binav kirin. Ev rengê balkêş encama ronahiya rojê ye ku di atmosfera Cîhanê de belav dibe, ku dihêle tenê dirêjahiya pêlên dirêjtir ronahiyê bigihîje Heyvê û ronî bike.

Lunar Eclipse 2023: Ma dîtina Chandra Grahan ewle ye?

Berevajî rojgirtinên rojê yên ku parastina çavê taybetî hewce dike, girtina heyvê bi çavê rût ewle ye. Dûrbîn an teleskop dikare bi peydakirina dîmenek nêzîktir ezmûnê zêde bike. Hêjayî gotinê ye ku xuyabûn û dirêjbûna heyvêgirtinê ji bûyerek ji bûyerek din diguhere, li gorî pozîsyona Heyvê di rêgeha xwe de û li gorî cîhê dinê.