Gotara Nû: Rêbaza Vegirtina Heyvê: Pratîkên Kevin û Perspektîfên Nûjen

Girtina heyvê, diyardeyek esmanî ya ku bi sedsalan mirov dîl girtiye, bûyerek bi heybet e ku dema Dinya di navbera Roj û Heyvê de derbas dibe, çêdibe. Gava ku Heyv gav bi gav ber bi siya Dinyayê ve diçe, ew qonaxên cihêreng derbas dibe, ku her yek bi taybetmendiyên xwe yên cihêreng. Girtina heyvê ya dahatû, ku dê di 29ê Cotmehê de çêbibe, soz dide ku bibe dîmenek ku hêjayî dîtinê ye, digel qonaxa umbral di 1:05 AM dest pê dike û 1 demjimêr û 19 hûrdem berdewam dike.

Digel ku zanist têgihiştinek kûr a mekanîka li pişt girtina heyvê pêşkêşî me dike, çandên kevnar gelek kevneşopî û rêwerzên ku bi vê bûyera ezmanî ve girêdayî ne derbas kirine. Her çend dibe ku hin kirin ji mirovên îroyîn re nenas an jî xurafeyî xuya bikin, ew di nav bawerî û adetên bav û kalên me de nêrînek balkêş peyda dikin.

Kevneşopiyek kevnar şîret li kesan dike ku hem berî û hem jî piştî girtina heyvê serşokê bikin, ku sembola paqijkirina laş û ruh e. Reşandina Gangajal, ava ji Çemê Ganges a pîroz, li mala yekî pratîkek din a adetî ye ku tê bawer kirin ku cîhê jiyanê ji enerjiya neyînî paqij dike.

Bi balkêş, hin kevneşopî pêşniyar dikin ku di dema girtina tovên Tulsi Patra an Kusha de li xwarin û vexwarinan zêde bikin, ji ber ku ev hêmanên xwezayî têne fikirîn ku li hember her bandorên zirardar ên potansiyel diparêzin. Li kêleka van edetan, dûrketina ji xwarin û xwarinê di dema girtina zewacê de bi berfirehî tê dîtin, bi wê baweriyê ku di vê demê de vexwarina xwarinê dibe ku enerjiyên neyînî vexwîne laş.

Di cîhana bilez a îroyîn de, ku dem bi gelemperî bingehîn e, girîng e ku meriv girîngiya hêdîbûnê di dema bûyerên ezmanî de mîna girtina heyvê bi bîr bîne. Pir kevneşopî kesan teşwîq dikin ku di dema elewîtiyê de ji xewê dûr nekevin, li şûna ku Dhyan Yog an Meditation hilbijêrin dema ku dengê pîroz "Om" distrînin. Ev pratîk rê dide xwe-refleks û aştiya hundurîn di nav dîmena ezmanî de.

Digel ku dibe ku hin ji van adetên bi demê re winda bûne, gelek kes hîn jî di dema elewîtiyê de hin tedbîran digirin. Mînakî, di vê demê de dev ji derketina derve û destpêkirina hewildanên nû ji hêla hin kesan ve bi aqil tê hesibandin, hinên din jî hildibijêrin ku ji destwerdana amûrên tûj an serdana perestgehan dûr bisekinin.

Hêjayî gotinê ye ku ev kiryar di nav çand û kesan de cûda dibin, û delîlek zanistî tune ku bandoriya wan piştgirî bike an red bike. Lêbelê, rêzgirtin û pejirandina şehrezayiya ku di van kevneşopiyan de cih girtiye dikare pêwendiyek kûrtir bi dîroka meya hevbeş û gerdûna herdem nepenî ya jorîn re peyda bike.

Frequently Asked Questions:

Pirs: Ez dikarim di dema girtina heyvê de bixwim an bixwim?

A: Gelek kevneşopî di dema girtina heyvê de xwarin an xwarinçêkirinê dilteng dikin ji ber vê baweriyê ku dibe ku ew enerjiyên neyînî bikişîne. Ew vebijarkek kesane ye, lê şopandina pratîkên kevnar di dema vê bûyera ezmanî de dikare têkiliyek mîstîk û rêzgirtinê zêde bike.

Pirs: Çima tê şîret kirin ku meriv berî û piştî girtina heyvê serşokê bike?

A: Serşûştinê berî û piştî girtina heyvê ji bo laş û ruh wekî çalakiyek sembolîk a paqijkirinê tê hesibandin. Digel ku ew ne xwediyê bingehek zanistî ye, lê di nav kevneşopiyên cihêreng de girîngiya çandî û giyanî digire.

Pirs: Ma divê ez di dema girtina heyvê de li hundur bimînim?

A: Digel ku ne mecbûrî ye, gelek kevneşopî pêşniyar dikin ku di dema girtina heyvê de li hundur bimînin, dev ji destpêkirina projeyên nû bernedin, û balê bikişînin ser meditation an xwe-refleksê. Ew dihêle ku kes li ser astek kesane şahidiyê bikin û bi dîmena ezmanî re têkildar bin.

Pirs: Ez dikarim di dema girtina heyvê de serdana perestgehekê bikim?

A: Çavdêriya etîketa girtina heyvê di nav kes û çandan de diguhere. Hin kevneşopî şîret dikin ku li dijî ketina perestgehan di dema eclipse de, hinên din ti sînordar nakin. Aqilmend e ku hûn hurmeta adet û baweriyên herêmî li ku dibin bila bibin.

Pirs: Ma ji şopandina pratîkên girtina heyvê re feydeyên zanistî hene?

A: Kiryarên ku bi girtina heyvê ve girêdayî ne di çand û adetên kevnar de kûr in. Digel ku ew ne xwediyê bingehek zanistî ne, ew fersendek ji bo hundurîn, nirxandina çandî, û hestek girêdana bi gerdûnê re pêşkêş dikin.