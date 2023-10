Serdema Fezayê Nîşana xwe li Atmosfera Dinyayê Dihêle

By

Lêkolînek vê dawîyê ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hatî weşandin eşkere dike ku Serdema Fezayê bandorê li atmosfera Cîhanê dike. Lekolînwanan mîqdarên girîng ên metalên di aerosolên li atmosferê de dîtine, belkî ji zêdebûna hejmara keştiyên fezayê û satelaytan û vegeryan. Ev hebûna metal kîmya atmosferê diguherîne, potansiyel bandorê li tebeqeya ozon û avhewayê dike.

Bi serokatiya Dan Murphy ji Rêvebiriya Neteweyî ya Okyanûs û Atmosferê, tîmê lêkolînê zêdetirî 20 hêmanên bi rêjeyên ku li gorî yên ku di aligirên keştiyên fezayê de têne bikar anîn keşf kirin. Wan dît ku girseya hin metalan, wek lîtium, alûmînyûm, sifir, û serpê, ji nûveketina keştiya fezayê ji giraniya van metalên ku di toza kozmîk a xwezayî de têne dîtin, pir zêdetir e. Ecêb e, hema hema 10% ji pariyên asîda sulfurîk ên mezin, yên ku alîkariya parastin û tamponkirina tebeqeya ozonê dikin, aluminium û metalên din ên keştiyên fezayê hene.

Zanyaran texmîn dikin ku heta sala 2030, heta 50,000 satelaytên din dikarin bigihîjin orbitê. Ev tê wê wateyê ku, di çend deh salên pêş de, heya nîvê pariyên asîda sulfurîk ên stratosferîk dikarin metalên ji nûve ketinê hebin. Bandorên vê yekê li ser atmosferê, tebeqeya ozonê û jiyana li ser rûyê erdê hê jî nayên zanîn.

Lêkolîna stratosferê dijwar e, ji ber ku ew herêmek e ku mirov lê dijîn. Tenê firînên herî bilind ji bo demeke kurt dikevin vê herêmê. Lêbelê, wekî beşek ji Bernameya Zanistî ya Hewayî ya NASA-yê, zanyar balafirên lêkolînê bikar tînin da ku nimûneyên stratosphere berhev bikin. Amûrên bi kona pozê ve têne girêdan da ku hewaya ku hatî ceribandin taze û bêhêvî be.

Stratosfer tebeqeyek aram û xuya aram a atmosferê ye. Di heman demê de ew mala tebeqeya ozonê ye, ku pêkhateyek girîng e ji bo parastina jiyana li ser Erdê ji tîrêjên zerardar ên ultraviyole. Di van çend dehsalên borî de, tebeqeya ozonê di bin xetereyê de ye, lê hewildanên cîhanî yên hevrêz ji bo tamîrkirin û dagirtina wê hatine kirin.

Zêdebûna hejmara avêtin û vegerên fezayê berpirsiyarê danasîna bêtir metalan di nav stratosferê de ye. Gava ku roket têne avêtin û satelayt têne bicîh kirin, ew şopek perçeyên metal ên ku potansiyela wan heye ku bandorê li atmosferê bike bi awayên ku zanyar hîn jî hewl didin fam bikin li dû xwe dihêlin.

Di encamnameyê de, lêkolîn hewcedariya lêkolînên bêtir ji bo destnîşankirina encamên rastîn ên Serdema Fezayê li ser atmosfera Erdê destnîşan dike. Encam destnîşan dike ku hebûna zêde ya metalên ji keştiyên fezayê û satelaytan dibe ku bandorên xwe li ser avhewa, qata ozonê û bi giştî jîngeha gerstêrka me hebe.

Çavkanî:

- Sernav: Serdema Fezayê Nîşana xwe li Atmosfera Dinyayê Dihêle

– Çavkanî: Berhemên Akademiya Zanistî ya Neteweyî