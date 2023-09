Çavdêriyên JWST Pêşniyar dikin ku gemariya stêrkî bi pîvandinên TRAPPIST-1b Exoplanet re tê asteng kirin.

By

Çavdêriyên nû yên ku ji hêla Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) ve hatine çêkirin destnîşan dikin ku tevgera stêrka mêvandar a gerstêrka gerstêrka TRAPPIST-1b dibe ku bandorê li pîvandinên rast ên gerstêrka derve bike. Di destpêka vê salê de, hate kifş kirin ku TRAPPIST-1b, gerstêrkeka zinarî ya ku 40 salên ronahiyê dûrî me ye, xwedan atmosferek nayê dîtin ku wê ji tîrêjên stêrka xwe yên mêvandar biparêze.

Çavdêriyên spektroskopî yên nêzîk-infrasor ên vê dawiyê ji hêla JWST ve, ku ji hêla stêrnas Olivia Lim ve ji Zanîngeha Montrealê ve hatî rêve kirin, destnîşan dike ku gemariya stêrkan dibe ku bibe sedema tespîtkirina derewîn a molekulên ku bi rastî bi gerstêrka der ve girêdayî ne. Ryan MacDonald, astrofizîknasê li Zanîngeha Michigan, diyar dike ku stêrk di çavdêriyan de faktora serdest e, ku bandorê li gerstêrkên din ên pergalê jî dike.

Guhertinên ronahiya stêrkek ku ji hêla stêrk û fakulan ve têne çêkirin dikare bandorek girîng li ser vekolînên spektroskopî yên atmosfera gerstêrkên derve hebe. Dema ku gerstêrka derve li ber stêrka xwe ya mazûvan derbas dibe, ronahiya stêrkê hinekî kêm dibe, û dihêle zanyar li ser guhertinên di spektruma ronahiyê de lêkolîn bikin ku dikarin hebûna molekulên taybetî diyar bikin. Lêbelê, çavdêriyên vê dawiyê diyar dikin ku çalakiya stêrkan, mîna şewat û bûyerên din ên nepêşbînîkirî, dikare daneyên spektroskopî qirêj bike.

Ji bo ku ravekirina rast a daneyan misoger bike, tîmê lêkolînê gemariya stêrkan model kir û analîzên daneyan hem bi gemarî û hem jî bêyî rakirina gemarê kir. Her du encaman nîşan da ku spektruma bi TRAPPIST-1b re mîna spektrumê bû bêyî ku, vedîtinên berê piştrast dikin ku gerstêrka ezoger kêmbûna atmosferê ye.

Van vedîtinan pir girîng in ji ber ku pergala TRAPPIST-1 heft gerstêrkên derve dihewîne, û sê ji wan li herêma ku stêrk lê dijîn in. Bi zanîna ku gemariya stêrkan dikare bandorê li encaman bike, zanyar naha dikarin vê yekê li ber çavan bigirin dema ku van gerstêrkên potansiyel ên jîngehê dixwînin.

Zêdetir xebata teorîkî û / an çavdêriyên stêrka mêvandar hewce ne ku ji bo baştir fêmkirina tevkariya qirêjiya stêrkan a ji spekteyên veguheztina pêşerojê re.

Definitions:

– Gerstêrkên deryanî: Gerstêrkên ku li dora stêrkek li derveyî pergala me ya rojê dizivirin.

- Çavdêriyên fotometrîk ên navîn-înfrasor: Pîvandinên tundiya ronahiya infrasor a ku ji heyberek di navberek dirêjahiya pêlê ya taybetî de derdikeve.

- Çavdêriyên spektroskopî yên Nêzîkî Infrasor: Analîzkirina pêwendiya di navbera ronahiyê û maddeyê de di rêza nêzîkê infrasor de ji bo berhevkirina agahdariya li ser pêkhate û taybetmendiyên tiştan.

– Çavdêriyên spektroskopî: Lêkolîna pêwendiya di navbera tîrêjên elektromagnetîk û madeyê de, ku ji bo diyarkirina pêkhate û taybetiyên heyberan bi analîzkirina ronahiya wan a belavbûyî an jî helkirî tê bikaranîn.

- Tevliheviya stêrkan: Mudaxeleya ku ji ber guheztina ronahiyê û çalakiya stêrkek dema ku li gerstêrkeveke derve dinihêre pêk tê.

– The Astrophysical Journal Letters: Kovareke zanistî ya bi peer-nirxandine ku lêkolînên di warê astrofizîk û astronomiyê de diweşîne.

Çavkanî:

