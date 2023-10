Gotara Nû: Vekolîna Sirên Kilonovas û Hêmanên Nadir ên li Gerdûnê

By

Lêkolînek vê dawîyê ku di kovara bi rûmet Nature de hatî weşandin, çavdêriyên nûjen ên ku ji hêla Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) ya NASA û teleskopayên erdê ve hatine çêkirin, eşkere kir. Van vedîtinan hebûna hêmanên giran di hundurê maddeya jêderketî ya teqînek tîrêjê ya gama ya dawî (GRB), bi navê GRB 230307A, ronî dike. Ev teqîna taybetî wekî duyemîn-ronahiya ku heya niha hatî tespît kirin tête dabeş kirin, digel ku ronahiya wê ji ya GRB-yên kevneşopî bi 1000 carî matmayî derbas dike.

Nîşaneya vê lêkolînê tespîtkirina hêmana kîmyewî ya nadir Tellurium di nav materyalê de ye ku di dema GRB de hatî derxistin. Tellurium, ku li ser maseya perîyodîk wekî metalloîd tê dabeş kirin, ji platînuma li ser rûyê erdê jî kêm e. Ew di pîşesaziyên cûrbecûr yên aligirê metal ên wekî nîvconductors, rafîneriya neftê, û hucreyên rojê de sepanan dibîne. Balkêş e ku zanyar jî hebûna hêmanek din, îyot, di nav teqînê de texmîn dikin. Iod, hêmanek girîng a ji bo jiyana li ser Erdê, hate dîtin ku ji bo kêmkirina iltîhaba û stresê di mirovan de dibe alîkar.

GRB 230307A bi qasî 200 saniyeyan dom kir û taybetmendiyên stêrkek neutronî ya yekbûyî nîşan da û eslê wê destnîşan kir. Yekbûna stêrkên notronan ji afirandina kilonovan berpirsiyar in, ku tê zanîn ku hêmanên ji hesin girantir diafirînin. Lêbelê, van fenomenan pir kêm kêm in û ji bo tespîtkirina dijwar in. Ji ber vê yekê, amûrên wênekêşî û spektroskopiya navîn-IR ya JWST di vê vedîtina girîng de rolek girîng lîst.

Ber bi pêş ve diçin, astronom pêşbîniya îhtîmala çavdêriya bêtir kilonovan dikin ji ber hevkariya pêşkeftî ya di navbera çavdêriyên erd û fezayê de. Vedîtina çavkaniya stêrka neutron a GRB 230307A, ku bi qasî 120,000 salên ronahiyê dûrî me ye, li derveyî Galaksiya meya Riya Şîrîn, li ser dûrahiyên mezin ên ku di van bûyerên kozmîk de têkildar in, nihêrînên hêja peyda dike.

Bi kapasîteyên xwe yên berbiçav, JWST tê payîn ku di pêşerojê de hîn bêtir keşfên awarte bike. Dr. Ben Gompertz, alîkarê profesorê li Zanîngeha Birminghamê û hev-nivîskarê lêkolînê, kêfxweşiya xwe ya li ser potansiyela Webb diyar kir ku hêmanên hê girantir derxe holê.

Gava ku stêrnas lêkolîna sirên GRBs, kilonov û hêmanên nadir didomînin, pêşeroj di têgihiştina me ya gerdûnê de pêşkeftinên sozdar digire. Tenê dem dê eşkere bike ka çi vedîtinên din li benda me ne. Werin em berdewam bikin ku di warê zanistî de bigerin û li stêran bi heybet ji ecêbên ku ew digirin mêze bikin.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Teqîna tîrêjên gamma (GRB) çi ye?

Teqîna tîrêjên gama (GRB) teqînek pir enerjîk e ku tîrêjek tund a tîrêjên gamayê berdide. Ev teqîn hin ji bûyerên herî bi hêz in ku li gerdûnê hatine dîtin.

2. Kilonova çi ye?

Kilonova diyardeyek e ku ji yekbûna du stêrkên notronê pêk tê. Ew tîrêjek tîrêjê li ser dirêjahiya pêlên cihêreng, tevî ronahiya dîtbar, çêdike.

3. Çima hêmanên kêm girîng in?

Hêmanên nadir di derbarê pêvajoyên ku di gerdûnê de diqewimin de têgihiştinên hêja peyda dikin. Ew dikarin me li ser eslê bedenên ezmanî, pêşkeftina galaksiyan û pêkhateya kîmyayî ya pergalên gerstêrkan agahdar bikin.

4. JWST çawa beşdarî vedîtinên astronomîkî dibe?

Teleskopa Fezayê ya James Webb ya NASAyê (JWST) bi amûrên herî nûjen ên ku ji bo çavdêriya gerdûnê di ronahiya infrasor de hatine çêkirin, heye. Kapasîteyên wê yên pêşkeftî rê dide stêrnasan ku fenomenên kozmîkî yên dûr bi hûrgulî û rastiyek nedîtî temaşe bikin.